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Гейтсы решили, кому достанется фонд после развода: Это частная договорённость

08 июля 2021, 00:00  •  99 • В мире
Появилась информация о частной договорённости соруководителей благотворительной организации Bill & Melinda Gates Foundation (BMG). Дельцы-глобалисты Билл и Мелинда Гейтсы решили, кому достанется фонд после их развода.
Главный исполнительный фонд BMG Марк Сузман рассказал изданию The Wall Street Journal, что всё решится через два года. После развода в Мелинда Гейтс останется на посту соруководителя, если сможет работать с супругом, а он – работать с ней.
Это частная договорённость, но она стала частью условий развода. Если же работать вместе у пары не получится, то Билл предоставит экс-супруге сумму средств, которой будет достаточно для развития её собственных проектов.
Напомним, из фонда вакцинного "короля" и "благотворителя" Гейтса недавно сбежал миллионер Уоррен Баффет. Он перестал быть попечителем в июне 2021 года. Позднее Билл и Мелинда впервые за 20 лет внесли существенный разовый вклад. К имеющимся 49,9 миллиарда долларов BMG они добавили ещё 15 миллиардов.
Билл Гейтс является одним из самых богатых людей мира. Новость о его разводе по "обоюдному согласию" с супругой была воспринята неоднозначно. 27 лет эти люди улыбались перед камерами, давали интервью и всячески изображали счастливую семью, и вдруг 65-летний мужчина и 56-летняя женщина решили разойтись.
Есть мнение, что за разводом "благотворителей" кто-то стоит. Вероятно, дело в том, что олигархи – это "назначенные" правящим классом "денежные мешки". Им помогли разбогатеть, их сделали богатыми и знаменитыми. Это означает, что в значительной мере они не являются истинными владельцами своих богатств и, как показывает практика, даже своей личной жизни.

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