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Гейтсу пытались помешать общаться с Елизаветой II: Люди потребовали ареста миллиардера
20 октября 2021, 01:45 • 62 • В мире
Билл Гейтс приехал в Лондон, но ему попытались помешать общаться с Елизаветой II. Жители города устроили митинг возле штаб-квартиры миллиардера и потребовали его ареста.
В Виндзорском замке прошёл приём королевы Великобритании Елизаветы II. Поводом стал Глобальный инвестиционный саммит, куда приехали политические деятели и крупные бизнесмены.
ТАСС со ссылкой на агентство PA сообщило, что приглашённых встречали члены королевской семьи, включая наследника престола принца Уэльского Чарльза, а также британский премьер Борис Джонсон, министр иностранных дел Элизабет Трасс и другие политики.
Елизавета II заявила, что Великобритания движется к "устойчивому будущему" и "гордится поступательным движением" своей страны. По её словам, саммит является не только "витриной", но и площадкой для выработки совместного плана действий и создания новых партнёрств.
Из-за приезда Билла Гейтса Лондон охватили беспорядки. Издание Newsweek сообщило о толпах людей в центре города. Они мешали проехать автомобилям, в одном из которых находился миллиардер. Люди требовали ареста Билла Гейтса. Демонстранты стояли с плакатами против принудительной вакцинации.
По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон пригласил на обед Гейтса и ещё 19 самых влиятельных бизнесменов мира.
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