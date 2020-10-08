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Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
08 октября 2020, 01:10 • 64 • В мире
Основатель Microsoft Билл Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19. Он добавил, что его лишены те составы, которые изготавливаются в странах Запада.
Во время онлайн-семинара, который был организован изданием The Wall Street Journal, Гейтс сообщил, что его фонд постоянно на связи с рядом фармацевтических компаний, которые разрабатывают вакцины от коронавируса. Среди таких компаний - российские и китайские.
"Ни одна из их вакцин не находится на третьей стадии испытаний под надзором авторитетного регулятора", - произнёс миллиардер.
В этом он видит главный недостаток "Спутника V" и китайских разработок.
"С научной точки зрения, российская конструкция и шесть китайских конструкций [вакцины] являются полностью обоснованными", - добавил он.
Запад опередил Россию в проведении третьих фаз клинических исследований, сделал акцент Билл Гейтс. Он выразил сомнение, что "Спутник V" будет хорошо экспортироваться, если иные вакцины тоже будут эффективны и стоить дёшево.
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