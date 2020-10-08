Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19

Во время онлайн-семинара, который был организован изданием The Wall Street Journal, Гейтс сообщил, что его фонд постоянно на связи с рядом фармацевтических компаний, которые разрабатывают вакцины от коронавируса. Среди таких компаний - российские и китайские.

"Ни одна из их вакцин не находится на третьей стадии испытаний под надзором авторитетного регулятора", - произнёс миллиардер.

В этом он видит главный недостаток "Спутника V" и китайских разработок.

"С научной точки зрения, российская конструкция и шесть китайских конструкций [вакцины] являются полностью обоснованными", - добавил он.

Запад опередил Россию в проведении третьих фаз клинических исследований, сделал акцент Билл Гейтс. Он выразил сомнение, что "Спутник V" будет хорошо экспортироваться, если иные вакцины тоже будут эффективны и стоить дёшево.