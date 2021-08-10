Гейтс стал замыкающим в пятёрке Forbes

Основатель Microsoft Билл Гейтс стал замыкающим в пятёрке самых богатых людей мира по версии Forbes. Развод сделал его несколько беднее.

На прошлой неделе стало известно о завершении бракоразводного процесса Билла и Мелинды Гейтс. Бизнесмен стал замыкающим в пятёрке Forbes, хотя достаточно долго он занимал четвёртую строчку.

Американская версия издания пишет, что причиной понижения в рейтинге стала передача бывшей жене ценных бумаг общей стоимостью около 5,6 миллиарда долларов. Переход собственности осуществлялся в два этапа, первый из которых произошёл ещё в мае, когда только стало известно о предстоящем разводе.

Теперь Билл Гейтс является обладателем состояния в 129,6 миллиарда долларов.

Напомним, 2 августа издание Business Insider со ссылкой на протоколы суда сообщило, что суд развёл Билла и Мелинду. Теперь в мире два известных миллиардера с фамилией Гейтс.