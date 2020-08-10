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Гейтс, предсказавший эпидемию "страшнее COVID", выдал ещё одно признание
10 августа 2020, 03:35 • 54 • В мире
Основатель Microsoft Билл Гейтс, который недавно отметился предсказанием для мира катастрофы "страшнее COVID", выдал следующее признание. Он предостерёг от покупки видеосервиса TikTok. Гейтс заявил, что это "чаша с ядом".
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс с осторожностью отнёсся к идее купить сервис TikTok. Об этом пишет журнал Wired. Миллиардер заявил, что Microsoft придётся исходить из условий, которые поставил президент США Дональд Трамп. Возможно, что в сделке будут принимать участие чиновники из Минфина США. А это "вдвойне странно". Подобную идею Гейтс назвал "чашей с ядом".
"Кто знает, что будет с этой сделкой", - отметил Гейтс.
Напомним, что основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир ждёт угроза гораздо страшнее пандемии коронавируса. Это глобальное изменение климата, в результате которого на планете погибнет в пять раз больше человек, чем от COVID-19.
Когда пандемия коронавируса захватила мир, Билл Гейтс попал в неприятную ситуацию. В том числе его обвиняли в реализации конкретного плана, связанного с заражением людей. Однако расследованием заниматься не стали - по крайней мере, официальных обвинений магнату не выдвигали, хотя явно прослеживается и его связь с фармацевтическими компаниями.
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