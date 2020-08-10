Гейтс, предсказавший эпидемию "страшнее COVID", выдал ещё одно признание

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс с осторожностью отнёсся к идее купить сервис TikTok. Об этом пишет журнал Wired. Миллиардер заявил, что Microsoft придётся исходить из условий, которые поставил президент США Дональд Трамп. Возможно, что в сделке будут принимать участие чиновники из Минфина США. А это "вдвойне странно". Подобную идею Гейтс назвал "чашей с ядом".

"Кто знает, что будет с этой сделкой", - отметил Гейтс.

Напомним, что основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир ждёт угроза гораздо страшнее пандемии коронавируса. Это глобальное изменение климата, в результате которого на планете погибнет в пять раз больше человек, чем от COVID-19.

Когда пандемия коронавируса захватила мир, Билл Гейтс попал в неприятную ситуацию. В том числе его обвиняли в реализации конкретного плана, связанного с заражением людей. Однако расследованием заниматься не стали - по крайней мере, официальных обвинений магнату не выдвигали, хотя явно прослеживается и его связь с фармацевтическими компаниями.