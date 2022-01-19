Гейтс посоветовал заранее вложить миллиарды на случай будущей пандемии

Газета Financial Times процитировала миллиардера, который призвал правительства выделить финансы на подготовку новых вспышек заболеваний.

Миллиардер Билл Гейтс опять заявил, что миру стоит готовиться к новой пандемии. По его словам, несмотря на коронавирус, будут случаться и иные заболевания, которые накроют весь мир. Прогноз Гейтса опубликовала газета Financial Times.

Издание указывает, что Гейтс не исключает появление нового патогена, а потому властям стран следует заранее готовиться ко вспышке. Прежде всего - финансово. Правительства должны вложить миллиарды, чтобы быть готовыми к пандемии, считает он.

По мнению миллиардера, подготовка к будущим пандемиям позволит также реагировать эффективно и на текущие проблемы здравоохранения. Ранее Гейтс заявил, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдёт на спад после волны штамма "омикрон", коронавирус будут лечить как сезонный грипп.

Напомним, что в ВОЗ уже допустили, что пандемия коронавируса вскоре может быть снижена до уровня эндемической фазы. В Великобритании уже готовы отказаться от масочного режима и ковид-паспортов. Ожидается, что британцы снимут большинство ковидных ограничений с 25 января.