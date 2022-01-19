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Гейтс посоветовал заранее вложить миллиарды на случай будущей пандемии
19 января 2022, 22:05 • 116 • В мире
Газета Financial Times процитировала миллиардера, который призвал правительства выделить финансы на подготовку новых вспышек заболеваний.
Миллиардер Билл Гейтс опять заявил, что миру стоит готовиться к новой пандемии. По его словам, несмотря на коронавирус, будут случаться и иные заболевания, которые накроют весь мир. Прогноз Гейтса опубликовала газета Financial Times.
Издание указывает, что Гейтс не исключает появление нового патогена, а потому властям стран следует заранее готовиться ко вспышке. Прежде всего - финансово. Правительства должны вложить миллиарды, чтобы быть готовыми к пандемии, считает он.
По мнению миллиардера, подготовка к будущим пандемиям позволит также реагировать эффективно и на текущие проблемы здравоохранения. Ранее Гейтс заявил, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдёт на спад после волны штамма "омикрон", коронавирус будут лечить как сезонный грипп.
Напомним, что в ВОЗ уже допустили, что пандемия коронавируса вскоре может быть снижена до уровня эндемической фазы. В Великобритании уже готовы отказаться от масочного режима и ковид-паспортов. Ожидается, что британцы снимут большинство ковидных ограничений с 25 января.
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