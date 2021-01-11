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Гейтс, Кук и Цукерберг как новая власть: Штатами управляет не Конгресс, а Twitter

11 января 2021, 15:50  •  59 • В мире
Вопрос не в том, будут ли Цукерберг, Пейдж, Кук и Гейтс управлять Америкой – вопрос в том, предпочтут они делать это открыто или из-за кулис.
Автор:
Михаил Мельников
В киберпространстве США развернулась беспрецедентная война – под предлогом защиты демократии IT-корпорации последовательно перекрывают кислород действующему президенту Дональду Трампу и его сторонникам. Началось всё с закрытия аккаунта Трампа в Twitter. 6 января перестала обновляться страница харизматичного политика в Facebook. Последующее напоминало лавину: разработчик интернет-магазинов Shopify заблокировал все магазины Дональда Трампа, которые работали через этот сервис. Ранее блокировались только сайты с откровенно криминальным содержимым (нелицензированная торговля оружием, продажа тяжёлых наркотиков...). Сервис PayPal заблокировал все аккаунты сбора денег для Трампа и его сторонников. Сети Twitter, Snapchat, Reddit, Twitch, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты не только Трампа, но и многих его сторонников.
Андрей Ильницкий, советник Министерства обороны России, написал – по некоторой иронии, в том же самом Twitter:
Это ровно то, о чём писал Клаус Шваб – о намерении транснациональных компаний забрать власть. Остановка действия аккаунта законного президента США – яркая иллюстрация процесса. Корпорации нагло перехватывают/изымают у власти инструменты управления.
Своих инструментов в этой войне у Трампа и его команды просто не оказалось – по меткому выражению классика, они не столько сражаются, сколько сражаемы.
Сейчас республиканцы и сочувствующие им используют социальную сеть Parler. Пока она очень удобна: требует для регистрации email и номер телефона, но никаким образом не верифицирует их ("проверьте почту", "введите код из sms" – вот этого всего нет) и таким образом даёт пользователям тёплую ламповую анонимность. Я не думаю, что анонимность в Сети – это хорошо, ибо человек, увы, слаб, а иллюзия безнаказанности может провоцировать его на хамство или какие-то другие мерзкие высказывания.
С другой стороны, откровенный террор властей разных стран, "привлекающих" людей даже за вполне безобидные слова, тоже одобрять нельзя. Так и получается, что для несогласного с властью русского человека в чём-то безопаснее Facebook, а для американца – VK. Отмеченный Павлом Дуровым массовый переток пользователей из WhatsApp (принадлежит "Фейсбуку") в Telegram (после короткой холодной войны вполне институционализован в России) – явление того же порядка.

Парле ву Трампэ?

Когда выяснилось, что республиканцы объединяются в сети Parler, по ней тут же был нанесён удар со стороны мобильных платформ – в GooglePlay приложение заблокировали без долгих разговоров, Apple дала сети 24 часа на введение премодерации сообщений, а после невыполнения ультиматума также убрала Parler из своего магазина. Интересно, что не рискнули оставить эту программу даже в AppGallery компании Huawei, рассчитывающей на улучшение отношений с США, – маркетплейс "Хуавея" просто даёт ссылку на страницу, где можно скачать приложение ещё позавчера мало кому известной социальной сети.
Как видим, перед нами очень мощная демонстрация силы – силы, не встречающей должного сопротивления. Какие-то меры противодействия произволу IT-гигантов идут только из-за рубежа. Так, китайские власти запретили своим компаниям и гражданам подчиняться "неоправданным" иностранным законам и мерам в отношении китайских компаний – жаль, что это не распространяется на антироссийские санкции США.

Они могут всё

Что будет дальше – переход скрытой власти в публичную? Человек, повторюсь, слаб, а соблазн красивой публичной власти – один из самых сильных. Далеко не всем достаточно дёргать ниточки за сценой, и если, например, основные акционеры Google или остающейся пока над схваткой Microsoft действительно предпочитают быть серыми кардиналами, то глава и совладелец империи Facebook Марк Цукерберг, вполне возможно, рассчитывает на большее. Он ведёт публичный образ жизни, регулярно встречается с поклонниками во время своих многочисленных поездок по США и миру, делает политические заявления. И если Марку вдруг захочется стать конгрессменом или президентом, в его руках будет самая мощная пропагандистская машина в истории. Сейчас, как видим, эта машина проходит стендовые испытания, расстреливая "хромую утку" (так называют в США завершающих свой срок президентов).
Удивительно, конечно, что все вроде бы конкурирующие между собой IT-компании так быстро и лихо объединились в своём стремлении не допустить второго срока президента Трампа: на его стороне не выступил ни один сколько-нибудь значимый игрок рынка. Да, Трамп, конечно, перекраивал уже устоявшееся общество сообразно своим представлениям о справедливости, и это не может не раздражать тех, кто удобно устроился при прежнем режиме. Но методы реставрации этого режима оказались совершенно недопустимыми. Можно грустно поиронизировать: если русский император Александр I говорил: "При мне всё будет, как при бабушке", то Байден, учитывая его разницу в возрасте с Обамой, может говорить: "При мне всё будет, как при внуке".
Байден станет первым президентом в США, который официально совершенно ничего не решает. Истинные хозяева мнений вышли из тени, и отмахнуться от этого факта невозможно.
Недооценка вежливых молодых людей с лэптопами под мышкой может очень дорого обойтись любой стране. Урок Соединённых Штатов должен быть усвоен во всём мире.

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