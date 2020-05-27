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«Гетьман ушел огородами». Следователи ГБР попытались поймать Порошенко на выставке, но не смогли
27 мая 2020, 10:55 • 13 • Украина
Следователи ГБР пришли на выставку в столичный музей, чтобы разыскать экс-президента Украины Петра Порошенко и вручить его повестку на допрос. Об этом 26 мая информирует Telegram-канал Klymenko Time.
По информации журналистов, из-за отсутствия на месте Порошенко повестку на допрос получила его жена Марина.
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