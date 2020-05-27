«Гетьман ушел огородами». Следователи ГБР попытались поймать Порошенко на выставке, но не смогли

Следователи ГБР пришли на выставку в столичный музей, чтобы разыскать экс-президента Украины Петра Порошенко и вручить его повестку на допрос. Об этом 26 мая информирует Telegram-канал Klymenko Time.По информации журналистов, из-за отсутствия на месте Порошенко повестку на допрос получила его жена Марина.«На выставку картин Порошенко пришли из ГБР, чтобы вручить ему повестку. Гетьман ушел огородами, повестку получает жена Марина», — сказано в подписи к опубликованной фотографии.