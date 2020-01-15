«Гетман Сагайдачный»: как «поживает» флагман ВМС Украины • 56 • Аналитика

Можно сказать, что печальная судьба корабля, волею судьбы ставшего парадным флагманом игрушечного «военно-морского флота» Украины была предрешена изначально. Не только сменившее название с данного при постройке «Киров» на «Гетман Сагайдачный», но тем же волевым решением «произведенное» из пограничных сторожевых кораблей во фрегаты, оно навеки стало символом как стремления «нэзалэжной» подняться до уровня настоящих морских держав, так и ее полнейшей неспособности достичь этого в реальности.



Не будем пересказывать все перипетии, сопровождавшие отнюдь не славный «боевой путь» «Гетмана». Ограничимся рассказом о нынешнем его «житье-бытье», обусловленном тем, что во время Крымской весны 2014 года кораблю, как обычно, крепко не повезло – он оказался не в месте постоянного базирования, в Севастополе, а на морских просторах, откуда угодил в Одессу, оставшись под «жовто-блакитным прапором». В последующие годы судно, немалая часть команды которого разбежалась все в том же 2014-м, по большей части без смысла и толку болталось в акватории Практической бухты, периодически становясь объектом посещения как высших должностных лиц Украины, так и их кураторов из НАТО. Время от времени в украинских СМИ проходили ура-патриотические материалы, пафосно повествующие о том, что флагман «еще ого-го»!







Итак, как "поживает" флагман ВМС Украины.



Один из последних подобных репортажей, озаглавленный «Вооруженный страж морских рубежей Украины: чем поражает фрегат «Гетман Сагайдачный», увидел свет летом 2016 года. Как раз в то время, когда несчастный, окончательно доведенный, как говорится, до ручки боевой корабль если и мог поразить чье-либо воображение, так только степенью собственной запущенности и деградации. В нерабочее состояние на нем пришло, практически все – от ходовой установки и навигационных систем до не бог весть какого вооружения. Дошло до того, что вместо радиолокационной станции (предназначавшейся вообще-то для использования на рыболовецких судах), на флагман была установлена РЛС Furuno FAR-2 117/27 - оборудование совершенно не военного, а коммерческого образца, применяющееся на круизных яхтах. Впрочем, и на него средства собирали изрядно отъевшиеся на идущей в стране гражданской войне украинские «волонтеры».



В конце концов «Сагайдачный» угодил-таки на ремонт, откладывать который было уже невозможно – все сроки эксплуатации его систем и оборудования были недопустимо превышены. Даже обычное докование не проводилось с 2012 года. Попытку хоть как-то «подшаманить» флагман предприняли специалисты Ильичевского судоремонтного завода, расположенного в городе Черноморск Одесской области (такие вот топонимические гримасы «декоммунизации»). При этом стоит заметить, что для обслуживания военных кораблей это предприятие совершенно не предназначено. Того же «Сагайдачного» насилу впихнули в самый большой тамошний плавучий док. В СМИ Украины начали озвучиваться фантастические суммы в десятки, если не сотни миллионов, требующиеся на ремонт, а кое-кто из украинских «флотоводцев» принялся распространяться насчет того, что фрегат будет не только отремонтирован, но и пройдет «глубокую модернизацию»...







Судя по тому, что в строй корабль вернулся без малейшей помпы и торжеств, устраиваемых на постмайданной Украине по поводу спуска на воду каждой, простите, лоханки с пулеметом, на самом деле, имела место быть никакая не модернизация, а самая обычная реанимация. Причем по принципу «на что хватило». Если учесть, что к процессу были привлечены «спецы» по распилу госбюджета с порошенковской «Кузни», итог предсказуем.



Тем не менее, «Гетман Сагайдачный» периодически снова оказывается на слуху. Особенно часто это происходило летом прошлого года во время проведения в акватории Черного моря учений Sea Breeze-2019. В процессе таковых экипаж фрегата даже осмелился провести стрельбы из своего единственного исправного оружия - 100-мм артиллерийской установки АК-100. Зато появление в этот момент в районе маневров российского сторожевого корабля «Сметливый» перепугало команду «Гетмана» чуть ли не до стирки форменных порток и вызвало продолжительную истерику украинской стороны. Также задействовался фрегат и в качестве объекта для демонстрации публике «штурма» в исполнении местных «морских котиков». Стоявший у причала собственный корабль захватили на «ура»! Ну, понятно – для подобных экзерсисов всегда какие-нибудь развалины используют...



В остальном бытие «Гетмана Сагайдачного» - все та же бесконечная показуха и «прием дорогих гостей». На последний День независимости посещение его всеми желающими входило в программу празднования в Одессе наравне с флэшмобом «Быть украинцем – почетно!» и «ходой гидности». Ах да, чуть не забыл – во время празднования в прошлом году совершенно неуместного для Украины Дня военно-морских сил экипажу фрегата была вручена «реплика меча гетмана Петра Сагайдачного», изготовленная отцом одного из моряков, так нелепо вляпавшихся в Керченском проливе – Андрея Эйдера. Очень символично! Симулякр меча – самый достойный подарок для команды подделки под флагман несуществующего флота несостоявшейся страны... Можно сказать, что печальная судьба корабля, волею судьбы ставшего парадным флагманом игрушечного «военно-морского флота» Украины была предрешена изначально. Не только сменившее название с данного при постройке «Киров» на «Гетман Сагайдачный», но тем же волевым решением «произведенное» из пограничных сторожевых кораблей во фрегаты, оно навеки стало символом как стремления «нэзалэжной» подняться до уровня настоящих морских держав, так и ее полнейшей неспособности достичь этого в реальности.Не будем пересказывать все перипетии, сопровождавшие отнюдь не славный «боевой путь» «Гетмана». Ограничимся рассказом о нынешнем его «житье-бытье», обусловленном тем, что во время Крымской весны 2014 года кораблю, как обычно, крепко не повезло – он оказался не в месте постоянного базирования, в Севастополе, а на морских просторах, откуда угодил в Одессу, оставшись под «жовто-блакитным прапором». В последующие годы судно, немалая часть команды которого разбежалась все в том же 2014-м, по большей части без смысла и толку болталось в акватории Практической бухты, периодически становясь объектом посещения как высших должностных лиц Украины, так и их кураторов из НАТО. Время от времени в украинских СМИ проходили ура-патриотические материалы, пафосно повествующие о том, что флагман «еще ого-го»!Итак, как "поживает" флагман ВМС Украины.Один из последних подобных репортажей, озаглавленный «Вооруженный страж морских рубежей Украины: чем поражает фрегат «Гетман Сагайдачный», увидел свет летом 2016 года. Как раз в то время, когда несчастный, окончательно доведенный, как говорится, до ручки боевой корабль если и мог поразить чье-либо воображение, так только степенью собственной запущенности и деградации. В нерабочее состояние на нем пришло, практически все – от ходовой установки и навигационных систем до не бог весть какого вооружения. Дошло до того, что вместо радиолокационной станции (предназначавшейся вообще-то для использования на рыболовецких судах), на флагман была установлена РЛС Furuno FAR-2 117/27 - оборудование совершенно не военного, а коммерческого образца, применяющееся на круизных яхтах. Впрочем, и на него средства собирали изрядно отъевшиеся на идущей в стране гражданской войне украинские «волонтеры».В конце концов «Сагайдачный» угодил-таки на ремонт, откладывать который было уже невозможно – все сроки эксплуатации его систем и оборудования были недопустимо превышены. Даже обычное докование не проводилось с 2012 года. Попытку хоть как-то «подшаманить» флагман предприняли специалисты Ильичевского судоремонтного завода, расположенного в городе Черноморск Одесской области (такие вот топонимические гримасы «декоммунизации»). При этом стоит заметить, что для обслуживания военных кораблей это предприятие совершенно не предназначено. Того же «Сагайдачного» насилу впихнули в самый большой тамошний плавучий док. В СМИ Украины начали озвучиваться фантастические суммы в десятки, если не сотни миллионов, требующиеся на ремонт, а кое-кто из украинских «флотоводцев» принялся распространяться насчет того, что фрегат будет не только отремонтирован, но и пройдет «глубокую модернизацию»...Судя по тому, что в строй корабль вернулся без малейшей помпы и торжеств, устраиваемых на постмайданной Украине по поводу спуска на воду каждой, простите, лоханки с пулеметом, на самом деле, имела место быть никакая не модернизация, а самая обычная реанимация. Причем по принципу «на что хватило». Если учесть, что к процессу были привлечены «спецы» по распилу госбюджета с порошенковской «Кузни», итог предсказуем.Тем не менее, «Гетман Сагайдачный» периодически снова оказывается на слуху. Особенно часто это происходило летом прошлого года во время проведения в акватории Черного моря учений Sea Breeze-2019. В процессе таковых экипаж фрегата даже осмелился провести стрельбы из своего единственного исправного оружия - 100-мм артиллерийской установки АК-100. Зато появление в этот момент в районе маневров российского сторожевого корабля «Сметливый» перепугало команду «Гетмана» чуть ли не до стирки форменных порток и вызвало продолжительную истерику украинской стороны. Также задействовался фрегат и в качестве объекта для демонстрации публике «штурма» в исполнении местных «морских котиков». Стоявший у причала собственный корабль захватили на «ура»! Ну, понятно – для подобных экзерсисов всегда какие-нибудь развалины используют...В остальном бытие «Гетмана Сагайдачного» - все та же бесконечная показуха и «прием дорогих гостей». На последний День независимости посещение его всеми желающими входило в программу празднования в Одессе наравне с флэшмобом «Быть украинцем – почетно!» и «ходой гидности». Ах да, чуть не забыл – во время празднования в прошлом году совершенно неуместного для Украины Дня военно-морских сил экипажу фрегата была вручена «реплика меча гетмана Петра Сагайдачного», изготовленная отцом одного из моряков, так нелепо вляпавшихся в Керченском проливе – Андрея Эйдера. Очень символично! Симулякр меча – самый достойный подарок для команды подделки под флагман несуществующего флота несостоявшейся страны... Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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