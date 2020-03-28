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«Гетьман» Порошенко вошел в список самых известных аферистов Европы

28 марта 2020, 06:35  •  20 • Украина


Олигарх Порошенко попал в список самых известных актёров и аферистов Европы по версии журналистов и следователей.

После того, как Петр Порошенко проиграл на выборах в 2019 году, следователи по крупицам изучили деяния гетьмана и пришли к выводу, что даже самые опытные преступники и аферисты 21 века не промышляли так, как это делал подозреваемый Порошенко.

За 20 лет олигарх Порошенко поменял более 15 партий.

За 20 лет Петр Порошенко играл самые различные роли. От дьякона русской православной церкви до гетьмана Украины.

Первая партия Петра Порошенко была СДПУо. Партию возглавлял кум Путина Виктор Медвечук.

В знак верности Владимиру Путину и русскому народу Петр Порошенко стал дьяконом русской православной церкви:

Спустя несколько лет Петр Порошенко стал учредителем Партии Регионов. Будучи профессиональным аферистом, он поклялся в верности Виктору Януковичу. Тогда наставником Порошенко был Николай Азаров:

Спустя ещё несколько лет Петр Порошенко кинул Януковича и одел оранжевый шарфик.

В 2005 году состоялся первый майдан Петра Порошенко в роли патриота.

В 2007 году Виктор Ющенко выгнал Порошенко за коррупцию и планомерные намерения захватить силовую власть в Украине.

С 2008 года Петр Порошенко снова стал регионалом и полностью поддерживал пророссийский курс Украины.

Вот, допустим, новость за 2010 год:

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