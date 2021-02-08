Геруса обвинили в распространении фейков об отключении энергоблоков ТЭС в интересах России

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа», глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, а также глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк и ряд трейдеров-импортёров, распространяют фейки о якобы остановке энергоблоков ТЭС компании ДТЭК, чтобы оправдать импорт электроэнергии из России.Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор D. Trading — группы ДТЭК (частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины) — Виталий Бутенко.«Герус снова пошёл на огромные информационные манипуляции для защиты милого ему импорта российской электроэнергии. За последние 1,5 года манипуляции стали мейнстримом энергетической отрасли. Для политиканов — это нормальное дело. Манипуляции и фейки», — заявил Бутенко.По его словам, у Геруса и проявивших с ним «активность», главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка и ряда трейдеров-импортёров, «тезис до тошноты очень простой»:«Страна не может без „русского‟ тока. Этот тезис ничем не отличается от другого, который мы не слышим с 2015 года: „Мы не сможем без российского газа‟. То есть если есть желание и политическая воля, то всё возможно. Видимо, кому-то не хватает то ли желания, то ли свободы».Мотивацию Геруса придумывать очередной фейк об остановке украинских блоков Бутенко объяснил растущим импортом из России, который кратно вырос с начала месяца.«Понятно, почему Герус так начал нервничать. Импорт из России вырос почти в четыре раза с начала февраля. В отдельные часы он достигает 750 МВт. На завтра это уже будет 4,3 млн КВт∙ч. Это факты. Это не манипуляция. Видимо, как-то неудобно говорить о такой математике», — подчеркнул Бутенко.Он утверждает, что энергоблок Ладыженской ТЭС, на котором Герус «придумал „аварийное отключение‟», на самом деле в этот период даже не был подключён к энергосистеме. Блок находился в резерве и по решению системного оператора НЭК «Укрэнерго» не планировался к работе.Отметим, вчера, 6 февраля, в своём Telegram-канале депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что на Украине произошли аварии сразу на двух крупных электростанциях — в Винницкой и Львовской областях.«В 00:52 6 февраля произошла аварийная остановка блока №2 Ладыжинской ТЭС, причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности», — написал нардеп.Он отметил, что аварии на энергоблоках существенно осложняют работу энергосистемы страны.«Тем не менее, системный оператор „Укрэнерго‟ балансирует ситуацию за счёт других источников», — успокоил Герус.Напомним, 3 февраля, произошла авария на самой мощной тепловой электростанции Украины (3650 МВт) в городе Энергодаре Запорожской области. В результате ЧП город остался без воды и электричества.На этой неделе, пока комитет Верховной Рады по вопросам энергетики продвигает законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии, компания-оператор энергосистемы страны «Укрэнерго» сообщила о возобновлении импорта электроэнергии из РФ.