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Герой России раскрыл секрет успеха русской армии в Сирии. Всё дело в минутах

21 ноября 2019, 06:39  •  203 • В мире
Легендарный спецназовец и Герой России Вячеслав Бочаров объяснил, почему русская армия так эффективна в Сирии. Бочаров объяснил успехи российского оружия одним простым секретом. "Реагируют за минуты, даже не за часы", - говорит спецназовец.
В Сети появилось видеоинтервью с членом Общественного совета при Минобороны РФ Героем России Вячеславом Бочаровым. Легендарный спецназовец побывал в Сирии и рассказал, почему наша армия хорошо выполняет задачи.
"Удивляет, насколько быстро происходит реагирование. Это не часы, это минуты от обнаружения до принятия решения", - говорит Вячеслав Бочаров.
В этом спецназовец видит ключ к успеху. Именно поэтому российская армия контролирует сейчас часть территории, "по которой поставлены задачи". Герой России говорит, что эта территория может расшириться, если поступит распоряжение от руководства и изменится политическая ситуация.
В Хмеймиме Вячеслав Бочаров был приятно поражён названиями улиц в честь погибших российских бойцов. Например, спецназовец нашёл улицу, названную в память о лётчике Олеге Пешкове.

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