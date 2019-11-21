Герой России раскрыл секрет успеха русской армии в Сирии. Всё дело в минутах

В Сети появилось видеоинтервью с членом Общественного совета при Минобороны РФ Героем России Вячеславом Бочаровым. Легендарный спецназовец побывал в Сирии и рассказал, почему наша армия хорошо выполняет задачи.

"Удивляет, насколько быстро происходит реагирование. Это не часы, это минуты от обнаружения до принятия решения", - говорит Вячеслав Бочаров.

В этом спецназовец видит ключ к успеху. Именно поэтому российская армия контролирует сейчас часть территории, "по которой поставлены задачи". Герой России говорит, что эта территория может расшириться, если поступит распоряжение от руководства и изменится политическая ситуация.

В Хмеймиме Вячеслав Бочаров был приятно поражён названиями улиц в честь погибших российских бойцов. Например, спецназовец нашёл улицу, названную в память о лётчике Олеге Пешкове.