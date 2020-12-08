Герой России: НАТО провоцирует Москву через Белоруссию

Руководство НАТО проявляет повышенный интерес к Белоруссии, пытаясь спровоцировать Россию на жёсткий ответ. Об этом изданию "ПолитЭксперт" поведал Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

В Минске сообщили об увеличении активности военного альянса вблизи белорусских границ. Так, в неделю совершается до 25 полётов самолётов-разведчиков.

Как отметил Липовой, руководство НАТО пытается вывести из равновесия все страны, сотрудничающие с Москвой. Поэтому его целью не является Белоруссия. Последняя выступает в роли инструмента, при помощи которого можно дотянуться до России.

И это должно тревожить, ибо в случае реакции Москвы на провокацию на Западе опять поднимут крик о "русской угрозе". НАТО же развяжут руки для организации вооружённого конфликта.

"Белоруссия в этом отношении подходит идеально: она расположена у самых границ РФ, то есть достаточно далеко от стран самого альянса", - поведал эксперт.

В случае неприкрытой военной агрессии Россия окажет белорусским союзникам поддержку. Но это будет крайней мерой, ибо никто не хочет настолько раскалять обстановку.

"Остаётся надеяться, что руководители НАТО понимают, что играют с огнём, и ограничат свою провокационную деятельность в отношении наших соседей", - добавил Липовой.

Ранее стало известно, что в 2021 году будет сформирована мотострелковая дивизия, которая будет базироваться в Калининградской области. Как заявил РИА ФАН военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, руководство НАТО заинтересовано в захвате Калининградской области.

Леонков пояснил, что решение принято в связи с тем, что у НАТО есть планы по захвату региона, которые отрабатываются в рамках многочисленных учений в Западной Европе. Союзников Москвы Запад хочет атаковать через госперевороты по украинскому сценарию, но против самой России будет задействована прямая военная агрессия.

"На учениях НАТО Defender Europe 2020 одной из легенд проводилась операция по ликвидации Калининградской области в течение двух недель. То есть у них манёвры сегодня проходят под конкретными легендами, где Россия и её союзники фигурируют в качестве целей", - добавил Леонков.

Как считает военный эксперт Константин Сивков, российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.

"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков телеканалу "360".