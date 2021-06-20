Герой Донбасса вошёл в группу федерального списка для выборов в Госдуму

На съезде "Единой России" делегаты выдвинули список кандидатов от партии на выборы депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу. В группу, которую возглавил губернатор Ростовской области Василий Голубев, вошёл Герой Донбасса Александр Бородай.

Сегодняшний съезд партии преподнёс несколько сюрпризов. В частности, эксперты удивились списку, который предложил президент России Владимир Путин. Они-то и составили пятёрку лидеров федерального списка.

Напомним, это министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Утверждён был и общий список кандидатов от партии на выборах в Госдуму. Так, территориальную группу №45 возглавил губернатор Ростовской области, а также член Высшего совета партии Василий Голубев.

Вместе с ним в состав группы вошёл и Герой Донбасса, председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай.

Ранее спортсмен, Герой России, сенатор Александр Карелин во время брифинга обратил внимание на то, что впервые в истории предварительного голосования в процедуре приняли участие представители СДД.

"Для нас очевидно, что это люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячих точках в противостоянии с теми, кто посягал на целостность русского мира, на роль объединяющего русского языка", - особо подчеркнул тогда Карелин.