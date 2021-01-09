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Героизация Бандеры настроила против Украины всех влиятельных соседей
09 января 2021, 09:45 • 92 • Украина
Объявление украинскими властями гитлеровского коллаборанта Степана Бандеры национальным героем встречает недовольство со стороны Израиля, Венгрии, России и Польши.
Об этом в эфире телеканала «Iton.TV-2» заявил политический эксперт Николай Спиридонов.
«Украинская власть со времён Ющенко, потом эту линию продолжил Порошенко, стремится назвать Степана Бандеру, Мельника, Шухевича и некоторых других представителей украинского национализма – национальными героями.
Это не встречает понимания у представителей некоторых стран, в том числе Израиля, потому что известно отношение Бандеры и Шухевича к евреям, известно про организацию погромов. Поэтому тут украинская идеология идёт вразрез с позицией Израиля. Поэтому присутствует недопонимание между Украиной и Израилем, Венгрией, Польшей, Россией и недовольство героизацией Бандеры этих стран», – заявил Спиридонов.
Напомним, ранее в первый день 2021 года в городах Украины прошли традиционные факельные шествия, посвященные 112-й годовщине со дня рождения гитлеровского коллаборанта и главаря одного из крыльев ОУН Степана Бандеры.
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