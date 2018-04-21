Героин и военные базы. Всё идёт по плану! • 55 • Аналитика



Рассматривая в предыдущем материале странную военную базу в Косово, мы несколько задумались. А потом просто оценили интерактивную карту, на которой были указаны места расположения 147 военных баз США.



И задумались…





Потом все более или менее встало на свои места. Начиная прямо с первой буквы алфавита. С «А». То есть с Афганистана.







Ни для кого не секрет, а если и секрет, просто поверьте на слово, что, если мы говорим о героине, то это Афганистан. А с тех пор, как ушли шурави, и демократические силы мира подвинули талибов в сторону, урожай опия-сырца, а в перспективе героина – вопрос только погодных условий.







Да, талибы, какими бы они ни были своеобразными, или даже больше сказать, дикарями, мак выращивать запрещали. По религиозным соображениям. Но как только не стало талибов, не стало законов шариата со всеми вытекающими – и началось. Десятки тысяч гектаров земли ушли под мак. А демократия и винтовки солдат США сделали это все безнаказанным.







Да, вроде бы силы добра чего-то там копошатся в плане борьбы с наркотрафиком. Или имитируют кипучую деятельность.











Но «герыч» доходит до своих потребителей по всему миру.







Говорят, что оборот талибов, которые вроде бы контролируют юг и восток Афганистана, где лучше всего растет опийный мак, равняется 200-250 миллионам долларов. В то время как цифры товарооборота наркодилеров в десять раз больше.



Что ж, за миллиард чистоганом можно и поработать, не так ли? Тем более что это миллиард долларов. Наличными.



И вот тут один маленький вопрос: а как эти тонны опия-сырца добираются до центров переработки и потребителей в Европе, Америке, Азии?



Наверное, у многих в глазах нарисовались этакие караваны из ишаков, груженных тюками с опием, ведомые бородатыми мужиками с АК-47 за спиной?











Зря. Все несколько не так, к сожалению. Точнее, все совершенно не так.



Конечно, караваны означенных животных, равно как полноприводных джипов имеют место быть. С этом спорить глупо. Но тысячи тонн продукта до Европы, например, будут сколько добираться? По горам, по долам, через пару морей и десяток государств, где наркоту не очень-то и жалуют…



Зачем?



То, что мы сейчас изложим, может быть, не очень-то доказательно выглядит, зато ого-го как жизненно. И, главное, без ишаков и погонщиков. Примерно вот так:







Почему нет? Доказывать, что присутствие американских солдат благотворно повлияло на урожаи мака в Афганистане, не надо. Это доказано давно и не нами. Если солдаты стоят у истоков повышенной урожайности, почему, черт возьми, они же не могут стоять и посередине той реки, что несет опий-сырец потребителю?



Смотрим на карту.







Всего четыре авиабазы. Вертолетные не считаем: что такое грузовой вертолет, если это не Ми-26? Тут расклад иной. Факт, что аэродромы, так любезно отжатые под себя ВВС США, совершенно случайно располагаются как раз на юге и востоке. То есть там, где лучше все растет герой нашего повествования.



На самом деле, конечно же, совпадение. Некоторыми из аэродромов еще мы вовсю пользовались.



Однако же, вполне себе нормально так можно привезти на любой из этих аэродромов некоторое количество тюков с сырьем. Нет? А какие проблемы? Или полиция и наркоконтроль (если он там не на бумаге) вот так спокойно могут остановить автотранспорт армии США? Ага, щас…



Приедут тюки, никуда они не денутся.



И в самолет погрузятся. Не сами, конечно, но погрузятся. В тот самый С-130 «Геркулес», который способен вполне нормально и без особых напряжений уволочить 18 тонн на 5 000 километров.



Умные люди посмотрят на карту и прикинут, что до европ далековато. И до цивилизации далековато.



Снова берем карту. Из той же оперы.







Что видим? А видим страны-бензоколонки, где бензин не в дефиците. Бахрейн, Катар, Эмираты, Саудовская Аравия… Прелесть, а не регион!



И обращаем ваше внимание на то, что в каждой стране присутствует значочек авиабазы США…



То есть спокойно так сесть, выпить баночку холодной колы, пока заправляют самолет, – вполне себе. И можно лететь дальше.



Тут стоит сказать пару слов на тему того, почему на юг летим. Да все просто. Иран как бы вряд ли счастлив от перспективы пролета самолетов США над своей территорией. Не друзья, в общем-то. Но даже и так, дальше у нас Сирия, в которой, помимо Асада, сидят его дружбаны из России. Со своими зенитками и истребителями.



Никто не говорит, что завтра русские начнут сбивать все, что летать может. Нет. Слава богу, разницу между украинцами и русскими в вопросах ПВО уже весь мир вкурил. Но зачем ненужный риск? Проще немного круга дать и облететь этот район.



И дальше над Египтом, Ливией, Израилем, не принципиально, и над водами Средиземного моря летим… И вот уже и она, Европа.



Странная база Кэмп-Бондстил в Косово



А там как раз те самые «странные» базы типа той, что в Косово. Или Тузла в Боснии и Герцеговине. Или на севере Италии.



В общем, есть где спокойно так и без эксцессов приземлиться, правда?



Мы тут наблюдали за скандалищем по поводу кокаина в грузовом отсеке пассажирского самолета с посольскими грузами. Эх, вот, в натуре, мелочь… Сколько можно засунуть в транспортник военный? Который никто на таможне не досматривает?



Не знаем, как насчет Боснии и Косова, а вот в Италии с тем, чтобы принять такой груз, заскладировать в укромном местечке, расфасовать и дальше отправить – вообще без проблем.



Так что можно много обсуждать проблемы наркотрафика в мире, пытаться ему противодействовать и совершать еще кучу суетливых и бесполезных телодвижений. Выражать озабоченность и удивление тем, кто проклятая наркогидра все никак не лишится своих щупалец.



Пока в мире есть 147 прекрасно оборудованных мест, куда могут спокойно въезжать и выезжать грузовики, садиться и взлетать самолеты, неосмотренные, неисследованные, да еще и под охраной бдительных слуг демократии, она (демократия или гидра, без разницы) может спать спокойно.







Ибо всё идёт по плану. Рассматривая в предыдущем материале странную военную базу в Косово, мы несколько задумались. А потом просто оценили интерактивную карту, на которой были указаны места расположения 147 военных баз США.И задумались…Потом все более или менее встало на свои места. Начиная прямо с первой буквы алфавита. С «А». То есть с Афганистана.Ни для кого не секрет, а если и секрет, просто поверьте на слово, что, если мы говорим о героине, то это Афганистан. А с тех пор, как ушли шурави, и демократические силы мира подвинули талибов в сторону, урожай опия-сырца, а в перспективе героина – вопрос только погодных условий.Да, талибы, какими бы они ни были своеобразными, или даже больше сказать, дикарями, мак выращивать запрещали. По религиозным соображениям. Но как только не стало талибов, не стало законов шариата со всеми вытекающими – и началось. Десятки тысяч гектаров земли ушли под мак. А демократия и винтовки солдат США сделали это все безнаказанным.Да, вроде бы силы добра чего-то там копошатся в плане борьбы с наркотрафиком. Или имитируют кипучую деятельность.Но «герыч» доходит до своих потребителей по всему миру.Говорят, что оборот талибов, которые вроде бы контролируют юг и восток Афганистана, где лучше всего растет опийный мак, равняется 200-250 миллионам долларов. В то время как цифры товарооборота наркодилеров в десять раз больше.Что ж, за миллиард чистоганом можно и поработать, не так ли? Тем более что это миллиард долларов. Наличными.И вот тут один маленький вопрос: а как эти тонны опия-сырца добираются до центров переработки и потребителей в Европе, Америке, Азии?Наверное, у многих в глазах нарисовались этакие караваны из ишаков, груженных тюками с опием, ведомые бородатыми мужиками с АК-47 за спиной?Зря. Все несколько не так, к сожалению. Точнее, все совершенно не так.Конечно, караваны означенных животных, равно как полноприводных джипов имеют место быть. С этом спорить глупо. Но тысячи тонн продукта до Европы, например, будут сколько добираться? По горам, по долам, через пару морей и десяток государств, где наркоту не очень-то и жалуют…Зачем?То, что мы сейчас изложим, может быть, не очень-то доказательно выглядит, зато ого-го как жизненно. И, главное, без ишаков и погонщиков. Примерно вот так:Почему нет? Доказывать, что присутствие американских солдат благотворно повлияло на урожаи мака в Афганистане, не надо. Это доказано давно и не нами. Если солдаты стоят у истоков повышенной урожайности, почему, черт возьми, они же не могут стоять и посередине той реки, что несет опий-сырец потребителю?Смотрим на карту.Всего четыре авиабазы. Вертолетные не считаем: что такое грузовой вертолет, если это не Ми-26? Тут расклад иной. Факт, что аэродромы, так любезно отжатые под себя ВВС США, совершенно случайно располагаются как раз на юге и востоке. То есть там, где лучше все растет герой нашего повествования.На самом деле, конечно же, совпадение. Некоторыми из аэродромов еще мы вовсю пользовались.Однако же, вполне себе нормально так можно привезти на любой из этих аэродромов некоторое количество тюков с сырьем. Нет? А какие проблемы? Или полиция и наркоконтроль (если он там не на бумаге) вот так спокойно могут остановить автотранспорт армии США? Ага, щас…Приедут тюки, никуда они не денутся.И в самолет погрузятся. Не сами, конечно, но погрузятся. В тот самый С-130 «Геркулес», который способен вполне нормально и без особых напряжений уволочить 18 тонн на 5 000 километров.Умные люди посмотрят на карту и прикинут, что до европ далековато. И до цивилизации далековато.Снова берем карту. Из той же оперы.Что видим? А видим страны-бензоколонки, где бензин не в дефиците. Бахрейн, Катар, Эмираты, Саудовская Аравия… Прелесть, а не регион!И обращаем ваше внимание на то, что в каждой стране присутствует значочек авиабазы США…То есть спокойно так сесть, выпить баночку холодной колы, пока заправляют самолет, – вполне себе. И можно лететь дальше.Тут стоит сказать пару слов на тему того, почему на юг летим. Да все просто. Иран как бы вряд ли счастлив от перспективы пролета самолетов США над своей территорией. Не друзья, в общем-то. Но даже и так, дальше у нас Сирия, в которой, помимо Асада, сидят его дружбаны из России. Со своими зенитками и истребителями.Никто не говорит, что завтра русские начнут сбивать все, что летать может. Нет. Слава богу, разницу между украинцами и русскими в вопросах ПВО уже весь мир вкурил. Но зачем ненужный риск? Проще немного круга дать и облететь этот район.И дальше над Египтом, Ливией, Израилем, не принципиально, и над водами Средиземного моря летим… И вот уже и она, Европа.А там как раз те самые «странные» базы типа той, что в Косово. Или Тузла в Боснии и Герцеговине. Или на севере Италии.В общем, есть где спокойно так и без эксцессов приземлиться, правда?Мы тут наблюдали за скандалищем по поводу кокаина в грузовом отсеке пассажирского самолета с посольскими грузами. Эх, вот, в натуре, мелочь… Сколько можно засунуть в транспортник военный? Который никто на таможне не досматривает?Не знаем, как насчет Боснии и Косова, а вот в Италии с тем, чтобы принять такой груз, заскладировать в укромном местечке, расфасовать и дальше отправить – вообще без проблем.Так что можно много обсуждать проблемы наркотрафика в мире, пытаться ему противодействовать и совершать еще кучу суетливых и бесполезных телодвижений. Выражать озабоченность и удивление тем, кто проклятая наркогидра все никак не лишится своих щупалец.Пока в мире есть 147 прекрасно оборудованных мест, куда могут спокойно въезжать и выезжать грузовики, садиться и взлетать самолеты, неосмотренные, неисследованные, да еще и под охраной бдительных слуг демократии, она (демократия или гидра, без разницы) может спать спокойно.Ибо всё идёт по плану. Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 55 Источник Похожие новости Сирия в глобальном контексте: условия для «идеального шторма»? Солсбери — фабрика дымовых завес Война и мир планетарных масштабов

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