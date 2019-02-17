«Героическая и трагическая история»: как советские пионеры боролись с фашистами на фронтах Великой Отечественной войны

75 лет назад от полученного в бою ранения скончался Валентин Котик, позднее ставший самым молодым в истории Героем Советского Союза. Он погиб в 14 лет. За три года он неоднократно участвовал в операциях партизанского движения. Историки напоминают, что Котик — один из многих советских подростков, добровольно ушедших на фронт, и роль молодых защитников страны в Великой Отечественной войне до сих пор нуждается в тщательном изучении. По оценкам специалистов, в боях с нацистами могли участвовать сотни тысяч детей.

Валентин Котик родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка Каменец-Подольской области (сегодня — Хмельницкая область Украины). Вскоре его семья переехала в город Шепетовка, который 5 июля 1941 года оккупировали немецко-фашистские войска.

«Несмотря на то что в начале войны Вале было всего 11 лет, он вскоре начал помогать партизанам. Вместе с товарищами мальчик собирал в местах боёв или похищал у оккупантов оружие и боеприпасы, которые тайком переправлял в отряд», — рассказал в беседе с RT методист научного отдела Музея Победы кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

По его словам, Валя Котик также рисовал карикатуры на нацистов и тайком расклеивал их на улицах Шепетовки. В 1942 году мальчик был принят в качестве разведчика в Шепетовскую подпольную организацию, а затем вошёл в состав партизанского отряда под командованием Ивана Музалёва.

В 1942 году Валя Котик принял участие в засаде на руководство местной полевой жандармерии. Операция оказалась успешной. Валя вместе с товарищами забросал гитлеровцев гранатами. Начальник жандармерии обер-лейтенант Франц Кёниг и семеро сопровождавших его лиц были ликвидированы.

В 1943-м юноша обнаружил кабель немецкой правительственной связи, который вёл в одну из ставок Гитлера. Благодаря диверсии партизан нацисты остались без связи. 29 октября 1943 года Валя Котик, находясь в дозоре, заметил, что немцы начали разворачивать карательную операцию против партизан. Он открыл по гитлеровцам огонь и поднял тревогу, чем, возможно, спас отряд. Кроме того, Котик принимал участие в уничтожении нескольких немецких складов и диверсиях на железной дороге. В повседневные обязанности юного партизанского разведчика входил сбор информации о расположении нацистских постов и режиме несения службы на них.

Вскоре после своего четырнадцатого дня рождения Валя Котик в составе отряда принял участие в бою за город Изяслав. 16 февраля юный партизан был тяжело ранен, а на следующий день скончался в госпитале. Сначала он был похоронен в селе Хоровец, а затем по просьбе матери его останки перезахоронили в Шепетовке возле школы № 4, в которой учился Валя.

«За совершение подвигов, которые не всегда были под силу даже взрослому человеку, Валя Котик был награждён орденом Отечественной войны I степени и орденом Ленина, а также медалью «Партизану Отечественной войны» II степени. 27 июня 1958 года ему было посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза», — рассказал Суржик.

Валя Котик стал самым молодым Героем Советского Союза в отечественной истории.

Юные герои

Помимо Вали Котика ещё целый ряд советских детей совершали подвиги, борясь с нацистской оккупацией.

Так, партизанский разведчик в Белоруссии Марат Казей в одиночку выслеживал и вместе со старшими товарищами пускал под откос военные эшелоны. В январе 1943 года он, получив ранение, поднял в атаку других партизан и вырвался из окружения. В 1944-м, возвращаясь с задания вместе с начальником разведотряда, 14-летний партизан наткнулся на гитлеровцев. Командир погиб сразу, Марат отстреливался до последнего патрона, а затем подорвал себя гранатой вместе с пытавшимися захватить его нацистами. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему посмертно в 1965 году.

Мемориал пионерам-героям

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Лёня Голиков сражался в составе 67-го отряда 4-й Ленинградской партизанской бригады. Он также был разведчиком. Участвовал в 27 боевых операциях — подрывах мостов, засадах на гитлеровские колонны, а также в ликвидации генерал-майора инженерных войск Ричарда Виртца. К званию Героя Советского Союза он был представлен в конце 1942 года, но получить Золотую звезду не успел. 24 января 1943-го, прорываясь вместе с отрядом из окружения, Лёня Голиков, которому на тот момент исполнилось 16 лет, погиб в бою. Героем Советского Союза он стал посмертно — 2 апреля 1944 года.

16-летний Саша Чекалин в 1941 году вступил добровольцем в истребительный отряд, а затем стал разведчиком партизанского отряда «Передовой», действовавшего в Тульской области. Помимо разведывательной деятельности, он принимал участие в засадах и подрывах коммуникаций, был радистом. В ноябре Чекалин заболел, и командир приказал ему отлежаться у учительницы Музалевской, помогавшей партизанам. Уже в селе Саша узнал, что его ищут нацисты, а учительница арестована. Он отправился к себе домой. Об этом узнал староста, выдавший юного партизана гитлеровцам.

Во время захвата Чекалин отстреливался и бросил в немцев гранату, которая не взорвалась. Нацисты на протяжении нескольких дней жестоко пытали партизана, но он никого не выдал. 6 ноября сотрудники немецкой разведки повесили юношу. 4 февраля 1942 года Саше Чекалину было присвоено звание Героя Советского Союза. Выдавшие партизана предатели после освобождения Тульской области были расстреляны по приговору суда.

В декабре 1943 года попала в плен к нацистам 17-летняя разведчица белорусского подпольного отряда «Юные мстители» Зина Портнова. Девушку подвергли нечеловеческим пыткам. По свидетельствам других пленных, оказавшись во дворе, совершенно седая Зина бросилась под колёса автомобиля, но попытка суицида оказалась неудачной, и девушку продолжили пытать. Однако фашисты ничего от неё так и не добились. 10 января 1944 года её расстреляли. В 1958-м Портновой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Мифы и истина

«К сожалению, тема участия детей в Великой Отечественной войне исторической наукой исследована плохо. Мы знаем об отдельных подвигах, но не можем с уверенностью даже сказать, сколько детей в общей сложности воевали на фронте и в тылу противника», — рассказал в интервью RT историк и писатель Александр Колпакиди.

По его словам, информация об участии юных советских граждан в боях с нацистами является фрагментарной. Около 3500 фронтовиков считались «сыновьями полков». Порядка 74,5 тыс. детей и подростков сражались в рядах партизанских отрядов Белорусской ССР. Остальные данные до сих пор не систематизированы.

По оценкам Колпакиди, общее число несовершеннолетних участников Великой Отечественной войны, включая «сыновей полков», юнг, партизан и подпольщиков, скорее всего, достигало сотен тысяч человек.

«Это была героическая и одновременно трагическая история. Дети добровольно уходили на защиту Родины, многие из них погибали. Сегодня было бы правильным провести фундаментальное исследование, посвящённое их судьбам и вкладу в победу. Понятно, что это титаническая работа. Но она необходима для того, чтобы отдать дань памяти героев и донести до людей правду», — подчеркнул Колпакиди.

По его словам, то, что о юных героях мало знают и говорят, порождает мифы, порочащие историю нашей страны.

«Взять хотя бы печально известный фильм «Сволочи». Это позорнейшая история. Ведь на самом деле описанная в картине диверсионная школа для детей существовала у немцев, правда, не принесла ожидаемого результата: советские подростки в массе своей оказывались патриотами. А что касается наших детей-разведчиков, то их никто никогда ни к чему не принуждал. Они вступали в подпольные организации и партизанские отряды исключительно добровольно», — отметил эксперт.

Командир стрелкового батальона майор В. Романенко рассказывает партизанам и жителям села о боевых делах юного разведчика Вити Жайворонка

РИА Новости

© Анатолий Егоров

По словам военного историка Юрия Кнутова, в ходе Великой Отечественной войны сложилась уникальная ситуация: дети-герои становились примером для взрослых и воодушевляли их на подвиги.

«Следует отметить, что Валя Котик — выходец с Западной Украины. И именно он — настоящий герой Украины, в отличие от Бандеры, Шухевича и других подобных им предателей. К сожалению, сегодня на Украине о Вале Котике и других детях-героях стараются практически не говорить, делают всё возможное, чтобы их подвиги были забыты», — подчеркнул Кнутов.

По мнению историка, именно на примере детей, совершавших подвиги в годы Великой Отечественной войны, нужно воспитывать сегодня подрастающее поколение.