Герои войны. Меняются поколения, подвиги остаются • 79 • Война



17 июля 1941 года, 476-й км Варшавского шоссе. Старший сержант артиллерии Сиротинин Николай Владимирович, прикрывая отход своей части с 76-мм орудием, дал бой немецкой танковой колонне. Для 59 танков Гудериана с сопровождением он стал непреодолимой преградой, не давая им двинуться вперед. Один на колхозном поле, укрытый высокой рожью, боец Сиротинин держал противника в течение двух с половиной часов, отбивая атаки. Позиция его была взята, когда оставалось только три снаряда. На предложение сдаться 20-летний сержант ответил огнем из карабина и боевую позицию оставил только после героической гибели, уничтожив 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров.



Немецкий полковник, потрясенный подвигом молодого артиллериста, тогда сказал: «Если бы солдаты фюрера дрались, как этот русский, то мы завоевали бы весь мир».





Спустя 77 лет ему ответил президент России в послании Федеральному собранию, сказав, что таких бойцов «у них не будет никогда».



24 августа 1941 года. Во время штурма Кирилловского монастыря под Новгородом младший политрук Панкратов Александр Константинович совершил самопожертвование, впоследствии получившее известность как подвиг Матросова.



Из высоких монастырских сооружений противник отвечал шквальным огнем, командир роты был убит, подняться в атаку было невозможно. Политрук сумел доползти до вражеского пулемета и забросать его гранатами, но вскоре стрельба возобновилась. Тогда Панкратов с криком «Вперед!» рванулся к амбразуре и закрыл собой ствол пулемета, что дало возможность нашим бойцам ворваться в расположение противника и уничтожить наблюдательный пункт, откуда велась корректировка огня. Это первый документально подтвержденный факт такого подвига. По разным данным, в годы Великой Отечественной войны его повторили от двухсот до четырехсот раз. Александру Панкратову было 24 года.



Афганистан, 21 апреля 1982 года. При выполнении задачи по охране дороги взвод лейтенанта Александра Демакова попал в засаду. Душманы, используя численное преимущество, попытались взять наших бойцов в плен. Тогда лейтенант Демаков, доложив по рации в штаб, отдал приказ группе отползать к арыку, а сам остался прикрывать ее отход. Противник трижды пытался подниматься в бой, но огонь из автомата лейтенанта прижимал всех к камням. Когда патроны закончились, Александр подорвал гранатой себя и окруживших его душманов.



Афганистан, сентябрь 1983 года. Подразделение разведчиков разведроты 181-го мотострелкового полка 108-й Невельской Краснознаменной дивизии должно было выдвинуться на горный участок и обеспечить безопасность прохода автоколонны. При выполнении задания разведчики попали в засаду. Прикрытие отхода группы взял на себя рядовой Николай Анфиногенов. Когда закончились боеприпасы, боец был окружен. Тогда последней гранатой он взорвал себя и душманов. Восемь бандитов было уничтожено, а разведгруппа смогла выйти на позиции.



Афганистан, 31 октября 1987 года. Младший сержант Юрий Исламов, прикрывая отход своих товарищей из окружения, продолжал вести бой, будучи тяжелораненым. Когда закончились патроны, гранатой подорвал себя вместе с душманами. Ему было 19 лет.



Сирия, 2 июня 2016 года. Марат Радикович Ахметшин, российский офицер из Казани, внук моряка и сын летчика, под Пальмирой руководил огнем артиллерийской батареи. В какой-то момент остался один против 200 игиловцев и дал бой. У бандитов были танки и БТРы. У капитана артиллерии – автомат, три пушки и гранаты. Израненный, он подбил несколько танков и БТРов. Когда пришла подмога, капитан держал в руке гранату без чеки, а вокруг горела земля. Только когда у Марата забрали гранату, он потерял сознание. Спасти жизнь героическому офицеру медики не смогли.



Сирия, 15 июня 2016 года. Из военного лагеря под Пальмирой в провинцию Хомс был отправлен гумконвой с 25 тоннами груза, состоящего из воды, продуктов и лекарств. Сержант Тимошенков Андрей Леонидович, командир отделения морпехов, вместе с четырьмя военнослужащими находился в боевом охранении. И в то время, когда у машин с гумпомощью уже собралось много мирных граждан, три внедорожника, начиненные взрывчаткой, прорвались к месту раздачи продуктов. Прицельным огнем из зенитной установки были уничтожены два из них, а третий пикап на всей скорости летел прямо на грузовики. Когда до него оставалось не более 100 метров, сержант Тимошенков приказал всем отойти, схватил ручной гранатомет и, отрезав путь автомобилю, выстрелил почти в упор. Бомба на колесах была взорвана. Андрей получил тяжелейшие ранения, несовместимые с жизнью... У 29-летнего героя остались жена и маленькая дочка.



Наша история, и прошлая, и современная, богата подвигами, описывать их можно очень долго.



Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.



Стихи, написанные Анной Ахматовой в 1942 году, превратились в вечные строки.



Меняются поколения, но не уходят Мужество и Доблесть. Дух не сломлен. Героизм бессмертен. Память вечна.



России есть перед кем склонять голову и есть чем гордиться. 17 июля 1941 года, 476-й км Варшавского шоссе. Старший сержант артиллерии Сиротинин Николай Владимирович, прикрывая отход своей части с 76-мм орудием, дал бой немецкой танковой колонне. Для 59 танков Гудериана с сопровождением он стал непреодолимой преградой, не давая им двинуться вперед. Один на колхозном поле, укрытый высокой рожью, боец Сиротинин держал противника в течение двух с половиной часов, отбивая атаки. Позиция его была взята, когда оставалось только три снаряда. На предложение сдаться 20-летний сержант ответил огнем из карабина и боевую позицию оставил только после героической гибели, уничтожив 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров.Немецкий полковник, потрясенный подвигом молодого артиллериста, тогда сказал: «Если бы солдаты фюрера дрались, как этот русский, то мы завоевали бы весь мир».Спустя 77 лет ему ответил президент России в послании Федеральному собранию, сказав, что таких бойцов «у них не будет никогда».24 августа 1941 года. Во время штурма Кирилловского монастыря под Новгородом младший политрук Панкратов Александр Константинович совершил самопожертвование, впоследствии получившее известность как подвиг Матросова.Из высоких монастырских сооружений противник отвечал шквальным огнем, командир роты был убит, подняться в атаку было невозможно. Политрук сумел доползти до вражеского пулемета и забросать его гранатами, но вскоре стрельба возобновилась. Тогда Панкратов с криком «Вперед!» рванулся к амбразуре и закрыл собой ствол пулемета, что дало возможность нашим бойцам ворваться в расположение противника и уничтожить наблюдательный пункт, откуда велась корректировка огня. Это первый документально подтвержденный факт такого подвига. По разным данным, в годы Великой Отечественной войны его повторили от двухсот до четырехсот раз. Александру Панкратову было 24 года.Афганистан, 21 апреля 1982 года. При выполнении задачи по охране дороги взвод лейтенанта Александра Демакова попал в засаду. Душманы, используя численное преимущество, попытались взять наших бойцов в плен. Тогда лейтенант Демаков, доложив по рации в штаб, отдал приказ группе отползать к арыку, а сам остался прикрывать ее отход. Противник трижды пытался подниматься в бой, но огонь из автомата лейтенанта прижимал всех к камням. Когда патроны закончились, Александр подорвал гранатой себя и окруживших его душманов.Афганистан, сентябрь 1983 года. Подразделение разведчиков разведроты 181-го мотострелкового полка 108-й Невельской Краснознаменной дивизии должно было выдвинуться на горный участок и обеспечить безопасность прохода автоколонны. При выполнении задания разведчики попали в засаду. Прикрытие отхода группы взял на себя рядовой Николай Анфиногенов. Когда закончились боеприпасы, боец был окружен. Тогда последней гранатой он взорвал себя и душманов. Восемь бандитов было уничтожено, а разведгруппа смогла выйти на позиции.Афганистан, 31 октября 1987 года. Младший сержант Юрий Исламов, прикрывая отход своих товарищей из окружения, продолжал вести бой, будучи тяжелораненым. Когда закончились патроны, гранатой подорвал себя вместе с душманами. Ему было 19 лет.Сирия, 2 июня 2016 года. Марат Радикович Ахметшин, российский офицер из Казани, внук моряка и сын летчика, под Пальмирой руководил огнем артиллерийской батареи. В какой-то момент остался один против 200 игиловцев и дал бой. У бандитов были танки и БТРы. У капитана артиллерии – автомат, три пушки и гранаты. Израненный, он подбил несколько танков и БТРов. Когда пришла подмога, капитан держал в руке гранату без чеки, а вокруг горела земля. Только когда у Марата забрали гранату, он потерял сознание. Спасти жизнь героическому офицеру медики не смогли.Сирия, 15 июня 2016 года. Из военного лагеря под Пальмирой в провинцию Хомс был отправлен гумконвой с 25 тоннами груза, состоящего из воды, продуктов и лекарств. Сержант Тимошенков Андрей Леонидович, командир отделения морпехов, вместе с четырьмя военнослужащими находился в боевом охранении. И в то время, когда у машин с гумпомощью уже собралось много мирных граждан, три внедорожника, начиненные взрывчаткой, прорвались к месту раздачи продуктов. Прицельным огнем из зенитной установки были уничтожены два из них, а третий пикап на всей скорости летел прямо на грузовики. Когда до него оставалось не более 100 метров, сержант Тимошенков приказал всем отойти, схватил ручной гранатомет и, отрезав путь автомобилю, выстрелил почти в упор. Бомба на колесах была взорвана. Андрей получил тяжелейшие ранения, несовместимые с жизнью... У 29-летнего героя остались жена и маленькая дочка.Наша история, и прошлая, и современная, богата подвигами, описывать их можно очень долго.Стихи, написанные Анной Ахматовой в 1942 году, превратились в вечные строки.Меняются поколения, но не уходят Мужество и Доблесть. Дух не сломлен. Героизм бессмертен. Память вечна.России есть перед кем склонять голову и есть чем гордиться. Автор: O.Solvi Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 79 Источник Похожие новости Израиль жаждет новой войны Киев идет на войну: АТО подошла к концу «Киев введет карательные батальоны»

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