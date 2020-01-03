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Герои-прототипы президента России - 2024: Политолог объяснил, каким хотят видеть главу государства

03 января 2020, 04:54  •  80 • Политика
В Сети провели опрос на тему героев-прототипов президента России - 2024. Политолог проанализировал результаты и назвал основные черты, которые хотят видеть граждане России в будущем лидере страны.
В Сети выбрали героев-прототипов президента России, который должен прийти к власти в 2024 году. Итоги голосования проанализировал политолог Евгений Минченко на своей странице в Facebook.
Больше 20% голосов пользователей набрали такие персонажи, как Тони Старк, он же Железный Человек из комиксов Marvel, Воланд из "Мастера и Маргариты", Глеб Жеглов из фильма "Место встречи изменить нельзя", а также профессор Преображенский из "Собачьего сердца".
От 10 до 20% набрали Тирион из "Игры престолов", Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны", Василий Голобородько из сериала "Слуга народа", Джон Сноу из "Игры престолов", Данила Багров из фильмов "Брат" и "Брат-2", Дамблдор из фильмов и книг про Гарри Поттера, доктор Быков из сериала "Интерны", Джокер из одноимённого фильма, Катерина Тихомирова из фильма "Москва слезам не верит", а также Володя Шарапов фильма "Место встречи изменить нельзя".
О чём же говорит данный подбор персонажей? Политолог оценил их с точки зрения архетипов, которые они представляют, и на этой основе выделил те черты, которые жители России хотят увидеть в будущем президенте.
Железный Человек, Тирион, доктор Быков, по мнению Минченко, представляют образ мага-шута. Глеб Жеглов и Штирлиц - образ боевого мага. Воланд - маг-судья. Профессор Преображенский - маг-брюзга.
Джон Сноу, Данила Багров, Катерина Тихомирова, Шарапов, в интерпретации политолога, - это простодушные герои. Голобородько - простодушный шут. Дамблдор - маг-наставник. А Джокер - шут-мститель.
"Получается, что базовый запрос - на новое качество управления и новые технологии, сопровождаемые силой и жесткостью, и в то же время самоиронию", - делает вывод политолог Евгений Минченко.

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