Герои-прототипы президента России - 2024: Политолог объяснил, каким хотят видеть главу государства

В Сети выбрали героев-прототипов президента России, который должен прийти к власти в 2024 году. Итоги голосования проанализировал политолог Евгений Минченко на своей странице в Facebook.

Больше 20% голосов пользователей набрали такие персонажи, как Тони Старк, он же Железный Человек из комиксов Marvel, Воланд из "Мастера и Маргариты", Глеб Жеглов из фильма "Место встречи изменить нельзя", а также профессор Преображенский из "Собачьего сердца".

От 10 до 20% набрали Тирион из "Игры престолов", Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны", Василий Голобородько из сериала "Слуга народа", Джон Сноу из "Игры престолов", Данила Багров из фильмов "Брат" и "Брат-2", Дамблдор из фильмов и книг про Гарри Поттера, доктор Быков из сериала "Интерны", Джокер из одноимённого фильма, Катерина Тихомирова из фильма "Москва слезам не верит", а также Володя Шарапов фильма "Место встречи изменить нельзя".

О чём же говорит данный подбор персонажей? Политолог оценил их с точки зрения архетипов, которые они представляют, и на этой основе выделил те черты, которые жители России хотят увидеть в будущем президенте.

Железный Человек, Тирион, доктор Быков, по мнению Минченко, представляют образ мага-шута. Глеб Жеглов и Штирлиц - образ боевого мага. Воланд - маг-судья. Профессор Преображенский - маг-брюзга.

Джон Сноу, Данила Багров, Катерина Тихомирова, Шарапов, в интерпретации политолога, - это простодушные герои. Голобородько - простодушный шут. Дамблдор - маг-наставник. А Джокер - шут-мститель.