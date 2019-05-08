Герои, подводники, полярники: Что известно о новых командующих российского ВМФ

Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в среду.

Тем же указом вице-адмирал Игорь Осипов назначен командующим Черноморским флотом.

Командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев.

Покинувший должность главкома ВМФ Владимир Королёв завершил военную службу и перейдёт на работу в ОСК. Королёв провёл на военной службе более 45 лет, став главой ВМФ в апреле 2016 года.

Его переход на работу в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК) поспособствует реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах армии и флота, полагает Шойгу.

Адмирал Николай Евменов

Будущий главком ВМФ России родился в Москве 2 апреля 1962 года. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания (1982-1987), затем был назначен командиром электронавигационной группы штурманской боевой части атомной подводной лодки Тихоокеанского флота.

В 1995-1997 годах учился в Военно-морской академии имени адмирала Н. Г. Кузнецова. В 1997-1999 годах служил старшим помощником командира, затем командиром подлодок К-490 и К-506.

В 1999-2001 годах был начштаба 25-й дивизии подводных лодок, капитаном 1-го ранга. В 2001-2003 годах отучился в Военной академии Генштаба и пошёл служить командиром 25-й дивизии подводных лодок.

За время службы награждён орденом "За военные заслуги", а также ведомственными медалями Минобороны России.

Вице-адмирал Игорь Осипов

Родился 6 марта 1973 года в Казахской ССР. В 1995 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания в Санкт-Петербурге.

Служил на Тихоокеанском флоте в должностях от командира штурманской боевой части малого противолодочного корабля до командира дивизиона противолодочных кораблей.

В 2004 году окончил Военно-морскую академию имени адмирала Н. Г. Кузнецова. Служил начальником штаба, командиром бригады надводных кораблей.

В 2012 году окончил Военную академию Генштаба РФ, затем служил начштаба и командиром Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

В мае 2015 был назначен командующим Каспийской флотилией. В августе 2018 стал заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Вице-адмирал Александр Моисеев

Родился 16 апреля 1962 года в селе Борское Калининградской области. До службы в армии работал мастером-наладчиком в киноремонтной мастерской. После службы окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова, затем начал служить на подводных лодках Северного флота, где прошёл путь от инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части до командира атомного ракетного подводного крейсера.

В 1994 году в должности старшего помощника командира атомного крейсера К-18 "Карелия" был награждён орденом Мужества за поход к Северному полюсу. Во время похода экипаж крейсера водрузил Андреевский и Российский флаги на Северном полюсе.

7 июля 1998 года, будучи командиром атомного ракетного крейсера К-407 "Новомосковск", впервые успешно запустил на низкую околоземную орбиту два немецких коммерческих микроспутника Tubsat-N и Tubsat-N1 с помощью ракеты-носителя "Штиль" из подводного положения.

В 2008 году руководил переходом атомного ракетного крейсера К-44 "Рязань" в подводном положении подо льдами Северного Ледовитого океана, был награждён за это вторым орденом Мужества и званием почётного полярника.