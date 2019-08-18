Герои независимо от национальности: Украинский депутат не испугался похвалить российских пилотов А321

На Украине нашёлся политик, не побоявшийся высказать своё восхищение подвигом российских пилотов, спасших 226 пассажиров авиалайнера Airbus А321, у которого отказали двигатели, приземлив его на кукурузное поле в Подмосковье. Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что гордится мужеством экипажа воздушного судна, и подчеркнул, что "нормальные люди" не судят других по национальной принадлежности.

"Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасённые жизни. Молодцы", - написал он в Facebook.

К сожалению, Мураев оказался одним из немногих на Украине, кто придерживается такого мнения. Украинские националисты и радикалы внесли имена членов экипаж самолёта в "расстрельный список" украинского экстремистского сайта "Миротворец", где публикуются персональные данные "врагов Украины". В соцсетях также можно встретить множество негативных комментариев в адрес российских пилотов.

Речь идёт об экипаже самолёта Airbus А321 "Уральских авиалиний". 15 августа сразу после взлёта авиалайнера у него отказал сначала один, а потом и второй двигатель. Пилоты поняли, что не дотянут до аэропорта, и приняли решение сажать самолёт в находившемся поблизости кукурузном поле. Посадка получилась жёсткой, однако все 226 пассажиров и 7 членов экипажа воздушного судна остались живы.