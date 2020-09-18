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Герои или ваххабиты? Лукавство директора Третьяковки оценят правоохранительные органы - Малофеев

18 сентября 2020, 22:50  •  100 • Политика
Константин Малофеев, обратившийся в прокуратуру после скандала, связанного с экспозицией в Третьяковке полотна, изображающего террористов, прокомментировал объяснение директора галереи Зельфиры Трегуловой. Он подчеркнул, что сказанное не может устроить тех, кого оскорбило произошедшее. И теперь в инциденте, причиной которого послужило представление ваххабитов героями, будут разбираться органы.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев отреагировал на объяснения директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой после скандала, разгоревшегося из-за экспозиции картины Алексея Каллимы "Между случайностью и необходимостью". Мы уже рассказывали об этой дикой истории. Героями картины стали ваххабиты, участвовавшие в чеченской войне. Более того, автор допустил романтизацию террористов и терроризма, как посчитали посетители выставки.
Зельфира Трегулова в беседе с "РИА Новости" признала, что романтизация героев полотна представляет собой недопустимо вольное обращение "с очень чувствительной для нашего общества темой". Однако, объясняясь, она предпочла привязать к скандалу ещё и имя Ахмата Кадырова. Реакция на сказанное также была неоднозначной, в том числе о попытке руководства Третьяковки прикрыть себя говорил сенатор Алексей Пушков.
Константин Малофеев, обратившийся в прокуратуру по факту включения скандальной картины в экспозицию, подчеркнул, что его не удовлетворило заявление руководителя Третьяковки.
"Это близко не похоже на извинения. Мы хотели, чтобы в Третьяковке осознали: то, что они сделали, - это оправдание терроризма. Это невозможная мерзость. На Родине погибших героев, которые в ту чеченскую войну защищали целостность, конституционный строй России, подсовывается такое полотно, - подчеркнул Малофеев. - Ничего этого мы не услышали. У Третьяковки было время отреагировать - до того, как мы подали заявление в прокуратуру Москвы. Теперь правоохранительные органы дадут юридическую оценку. На мой взгляд, здесь присутствует и 282-я статья (экстремизм), и 205-я статья (оправдание терроризма).
В Третьяковке лукаво сообщают: потом эти боевики перешли на сторону федералов... Так это надо не рассказывать, а показывать. Мы же про художественное полотно говорим. Поэтому будем ждать, как культурологическая экспертиза оценит эту картину. Образ это будущих героев России или это образ ваххабитов?"

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