Герои Донбасса идут в Госдуму, чтобы защитить слабых и отстоять интересы России

Первый глава госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал о цели соглашения Союза добровольцев Донбасса и "Единой России", высказавшись и о политических задачах, которые ставят перед собой Герои Донбасса, решившие принять участие в выборах в Госдуму.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 10 мая, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса. Подписи поставили первый вице-премьер ДНР Александр Бородай и секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Первый глава госбезопасности ДНР, Герой ДНР, исполнительный директор МОО "Союз добровольцев Донбасса", доктор политических наук Андрей Пинчук, также принимавший участие в событии, отметил важность подписания соглашения и пояснил:

Для СДД принципиально важно, что партия "Единая Россия" является партией президента России. А президент России Владимир Путин провозгласил и определил основной идеологией страны, наших соотечественников патриотизм. Но что такое патриотизм? Это не пассивное состояние, а любовь к Родине, любовь к своей системе ценностей, принципам, идеалам. Это уважение к предкам, которое выражается в конкретных действиях, а не в словах или мыслях.

Андрей Пинчук подчеркнул, что невозможно любить Родину и видеть то, каким образом эту Родину пытаются уничтожить, не предпринимая ничего. В этой связи Пинчук отметил важность защиты Донбасса:

Мы считаем, что защита Донбасса, защита слабых, уничтожаемых, защита Русского мира и интересов России – это главное содержание деятельности нашего Союза. И, безусловно, это и важная часть деятельности партии "Единая Россия". Но хочу подчеркнуть, здесь многообразие партийных институтов России значения не имеет. Точно так же как и различные политические взгляды тех или иных членов или сторонников Союза добровольцев Донбасса. Потому что патриотизм является намного более выше стоящей и доминирующей константой, которая определяет логику всех наших членов организации вне зависимости от политических интересов.

Подкрепляя свой тезис, Пинчук сравнил защиту интересов России с военными битвами: