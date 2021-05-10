|
Герои Донбасса идут в Госдуму, чтобы защитить слабых и отстоять интересы России
10 мая 2021, 18:55 • 110 • Политика
Первый глава госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал о цели соглашения Союза добровольцев Донбасса и "Единой России", высказавшись и о политических задачах, которые ставят перед собой Герои Донбасса, решившие принять участие в выборах в Госдуму.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 10 мая, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса. Подписи поставили первый вице-премьер ДНР Александр Бородай и секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Первый глава госбезопасности ДНР, Герой ДНР, исполнительный директор МОО "Союз добровольцев Донбасса", доктор политических наук Андрей Пинчук, также принимавший участие в событии, отметил важность подписания соглашения и пояснил:
Андрей Пинчук подчеркнул, что невозможно любить Родину и видеть то, каким образом эту Родину пытаются уничтожить, не предпринимая ничего. В этой связи Пинчук отметил важность защиты Донбасса:
Подкрепляя свой тезис, Пинчук сравнил защиту интересов России с военными битвами:
Подпишитесь на нас
Загрузка...
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 мая 2021, 11:55
|
07 мая 2021, 00:10
|
06 мая 2021, 15:00
|
10 мая 2021, 00:35
|
05 мая 2021, 19:40
|
05 мая 2021, 02:15
|
05 мая 2021, 09:35