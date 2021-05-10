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Герои Донбасса идут в Госдуму, чтобы защитить слабых и отстоять интересы России

10 мая 2021, 18:55  •  110 • Политика
Первый глава госбезопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал о цели соглашения Союза добровольцев Донбасса и "Единой России", высказавшись и о политических задачах, которые ставят перед собой Герои Донбасса, решившие принять участие в выборах в Госдуму.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 10 мая, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса. Подписи поставили первый вице-премьер ДНР Александр Бородай и секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Первый глава госбезопасности ДНР, Герой ДНР, исполнительный директор МОО "Союз добровольцев Донбасса", доктор политических наук Андрей Пинчук, также принимавший участие в событии, отметил важность подписания соглашения и пояснил:
Для СДД принципиально важно, что партия "Единая Россия" является партией президента России. А президент России Владимир Путин провозгласил и определил основной идеологией страны, наших соотечественников патриотизм. Но что такое патриотизм? Это не пассивное состояние, а любовь к Родине, любовь к своей системе ценностей, принципам, идеалам. Это уважение к предкам, которое выражается в конкретных действиях, а не в словах или мыслях.
Андрей Пинчук подчеркнул, что невозможно любить Родину и видеть то, каким образом эту Родину пытаются уничтожить, не предпринимая ничего. В этой связи Пинчук отметил важность защиты Донбасса:
Мы считаем, что защита Донбасса, защита слабых, уничтожаемых, защита Русского мира и интересов России – это главное содержание деятельности нашего Союза. И, безусловно, это и важная часть деятельности партии "Единая Россия". Но хочу подчеркнуть, здесь многообразие партийных институтов России значения не имеет. Точно так же как и различные политические взгляды тех или иных членов или сторонников Союза добровольцев Донбасса. Потому что патриотизм является намного более выше стоящей и доминирующей константой, которая определяет логику всех наших членов организации вне зависимости от политических интересов.
Подкрепляя свой тезис, Пинчук сравнил защиту интересов России с военными битвами:
В окопах, как вы все прекрасно знаете, не разбирались в политических взглядах - мол, этот окоп для коммунистов, а этот - для монархистов. Как-то все вместе уживались и спины друг друга защищали. Потому что в качестве главной всегда присутствовала идея патриотизма, защиты наших русских интересов. Вот по этой причине мы для себя, внутри организации приняли решение. Мы долго к этому шли и договорились о сотрудничестве с партией "Единая Россия". И очень благодарны руководству партии, что нас услышали, разделили те взгляды, о которых я говорю. И, конечно же, в этом смысле мнение и позиция главы нашего государства является наиболее принципиально важной, - сказал Андрей Пинчук.

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