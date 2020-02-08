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Героев, павших за свободу Советского Союза и Польши, обрекают на небытие

08 февраля 2020, 18:39  •  79 • В мире
Декоммунизация на марше
В Польше совершён очередной акт государственного вандализма. В рамках политики декоммунизации начат демонтаж Памятника благодарности Красной армии в г. Лешно Велкопольского воеводства. На памятнике надпись: «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость Советского Союза и Польши».
Администрация города поставит на месте памятника мемориальный камень в честь 100-й годовщины вхождения города в состав Польши по итогам Версальского договора 1920 года. В 1939 г. город оккупировали гитлеровцы. Снова польским он стал в 1945 г. благодаря героизму советских солдат, изгнавших немецких оккупантов.
«Желание принять участие в разборке памятника изъявили сотрудники Института национальной памяти. Все части памятника будут пока складированы…» – пояснила представитель администрации Люцина Гбёрчик.
Около памятника несколько десятилетий находились захоронения погибших красноармейцев. Позже их останки эксгумировали и перенесли на кладбище г. Равич. Теперь памятник не считается мемориальным комплексом и может подлежать сносу. Элементы памятника поместят в Музее холодной войны в Подборске, где их используют как предметное пособие в пропаганде мифа о советской оккупации Польши.
Польский Институт национальной памяти – главный инициатор массового уничтожения памяти об освобождении Польши Красной армией. В 2017 году с его подачи был принят закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающий снос 229 памятников и мемориальных табличек, посвящённых подвигу советских солдат.
Затем Институт национальной памяти инициировал принятие дополнительного закона о декоммунизации, благодаря которому количество мемориальных объектов, подлежащих уничтожению, расширилось до 469. Среди них не только монументы Красной армии, но и Армии Людовой – польскому вооружённому формированию, воевавшему с красноармейцами плечом к плечу.
Польские власти обрекают героев-освободителей на историческое небытие.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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