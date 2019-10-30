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Героев катастрофически не хватает. Сгодятся убийцы

30 октября 2019, 18:24  •  22 • Украина
Ещё одного негодяя внесли с воинскими почестями в пантеон героев Литвы
26 октября в Вильнюсе торжественно перезахоронили останки, как писала местная пресса, «старшего лейтенанта Антанаса Крауялиса (кличка Ужас), последнего литовского партизана, с оружием в руках сопротивлявшегося оккупационной советской власти».
Командующий армией генерал-майор Вальдемарас Рупшис не пожалел слов для новоиспечённого героя: «пример безусловной и безграничной любви к свободной Литве»; «краеугольный камень сегодняшней независимости»; «моральный авторитет, духовная сила для сегодняшних военнослужащих, готовых защитить землю отцов от агрессоров с Востока» и «родина в неоплатном долгу перед такими несокрушимыми героями, как участники вооружённого сопротивления российским оккупантам»…
Генерал-майор Рупшис. melkon.lv
Министр обороны Раймундас Кароблис от имени правительства добавил: «Антанаса Крауялиса можно считать образцовым солдатом, который даже в условиях рухнувшего массового сопротивления ещё 20 лет в подполье смело воевал с властью, оккупировавшей Литву».
Прощальную молитву над могильным холмиком прочёл католический архиепископ Гинтарас Грушас. Рота почётного караула проводила товарища оружейными залпами и торжественным маршем при расчехлённом знамени.
Перезахоронение останков Антанаса Крауялиса. ru.delfi.lt
Что известно об этом борце с «российскими оккупантами»? Тихо сидел на хуторе, когда в Литве хозяйничали гитлеровцы из оккупационной администрации. С лета 1944 года пытался притереться к вернувшейся советской власти. В леса подался только в 1946-м или 1948 году, но в боевых операциях не участвовал, отсиживаясь при штабах. После уничтожения или пленения в 1951-1953 годах руководства литовского националистического движения не принял гарантий советской власти в обмен на прекращение вооружённого сопротивления. До 17 марта 1965 года оставался террористом-одиночкой. Ночами убивал безоружный сельский актив – агитаторов, почтальонов, библиотекарей, комсомольцев, механизаторов и председателей колхозов в Аникщяйском, Утенском и Молетском районах…
Под панегириками таким героям, как Антанас Крауялис, комментаторы в социальных сетях пишут: «Где найти точный список его подвигов? Где информация о том, как он спасал сограждан от депортаций? Сколько километров ж/д полотна подорвал наш герой, препятствуя вывозу литовцев в Сибирь?... Героев катастрофически НЕ ХВАТАЕТ! Приходится собирать по заугольям. Сгодятся УБИЙЦЫ…»
Последний «лесной брат» Крауялис был классическим уголовником. Первым «героем» современная литовская историография считает немецкого разведчика Адольфаса Кубилюса, который в 1944 году окончил разведшколу абвера в Кёнигсберге, был заброшен за линию фронта на освобождённую Красной армией территорию Литвы, выдан подчинёнными в апреле 1945-го, осуждён судом Военного трибунала к расстрелу и расстрелян в январе 1946 года.
Кто только не стоял в строю рядом с Кубилюсом и Крауялисом! Например, бывший военный комендант Шяуляй, приложивший руку к уничтожению почти 10 000 деморализованных евреев, капитан (впоследствии майор) Йонас Норейка по кличке Генерал Буря. Проживающая в США внучка Сильвия Фоти назвала своего деда убийцей, когда выяснила правду о его жизни до 1943 года. Фоти обвинила литовские власти в укрывательстве литовцев, которые совершали преступления, сотрудничая с нацистами.
Ещё один такой «герой» – американец с литовскими корнями Адольфас Раманаускас по кличке Ястреб. В 1944 году он дал согласие на сотрудничество с НКВД, а летом 1945 года ушёл в лес, где стал командиром отряда. Далее командир роты, батальона, командир округа из десятка отрядов, а в феврале 1949-го он – полковник, заместитель командующего движением сопротивления и начальник его штаба.
Раманаускас-Ястреб. delfi.lt
…Случаи, когда, говоря словами политзаключённого Альгирдаса Палецкиса, «свои стреляли в своих», в литовских лесах происходили сотнями и тысячами. Практически все командиры отрядов и самые известные «лесные братья» не погибли в боях, а были выданы своими же в обмен на жизнь. Такая судьба постигла и командующего Йонаса Жемайтиса (кличка Витаутас), его выдали люди из личной охраны.
И ещё несколько слов о делах Ястреба. Он позволял «лесным братьям» фотографироваться на память якобы для боевых отчётов перед британскими и американскими хозяевами. Фотоплёнки сразу попадали в руки офицеров советских спецслужб, становясь уликами против уже пойманных и ориентировками для участковых милиционеров.
В 1953 году Ястреб, говоря нейтральным языком литовских историков, «вышел из леса». Дезертировал или капитулировал? На этот вопрос у военных юристов ответа нет. Раманаускас без приказа сверху покинул боевое расположение, бросив всех, кто ещё оставался в лесах (около 2 тыс. человек).
…Были в лесах и романтики, об одном из таких литовский режиссёр В. Жалакявичус снял в 1966 г. фильм «Никто не хотел умирать». Однако угар, круживший им головы, быстро рассеивался. В 1947 году около 10 тыс. распропагандированных добровольно сложили оружие в обмен на сохранение жизни и отказ от уголовных преследований.
А рядом с «романтиками» были зоологические убийцы, сжигавшие безоружных селян вместе с домами, вешавшие, топившие людей в колодцах, сдиравшие с живых кожу, насиловавшие беременных, убивавшие младенцев, детей, подростков. Кстати, в докторской диссертации Дали Грибаускайте хорошо описана классовая борьба в литовской деревне в послевоенные годы. Террор и бандитизм были единственными формами борьбы загнанных в леса патологических садистов.
Из таких «борцов за свободу» в Литве лепят сегодня героев национального масштаба. Волна героизации военных преступников растёт на глазах. Даже президент Литвы Гитанас Науседа не остался в стороне. В Нью-Йорке он пообещал Нийоле Браженайте-Лукшене-Паронетто, вдове «лесного брата» Юозаса Лукши, начать поиски его останков. К слову, Лукша работал за деньги на французскую разведку. Если этот факт не смутил президента Литвы, кого ещё в Литве он в состоянии смутить?
Россия выступает категорически против героизации «лесных братьев», большинство которых убивали безоружных людей, сознательно принявших советскую власть. Чаще других гневные заявления в адрес литовских властей звучат из департамента информации МИД РФ, но слова в таких случаях – пустой звук. Настоящим патриотам Литвы и борцам против героизации военных преступников нужна реальная поддержка. Например, публикация рассекреченных архивных документов, которые расскажут о «лесных братьях» больше, чем о них известно сегодня.
Хорошо бы узнать фамилии жертв лейтенанта Крауялиса, их социальное положение, профессии. Бомбой для современных литовских националистов и неонацистов стали бы протоколы, подтверждающие факт добровольного согласия Адольфаса Раманаускаса по кличке Ястреб на сотрудничество с НКВД. Необходимо развеивать мифы о «национальных героях», созданные в Литве после 1990 года. Оставлять эту мифологию без внимания нельзя. Тем более в преддверии 75-летия Великой Победы над фашизмом.
Дмитрий ПЕРЦЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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