Героев экипажа А-321 занесли в список «врагов Украины»

Украинские «патриоты» снова отличились. Весь экипаж российских летчиков и бригаду бортпроводников самолета А-321, вылетевшего рейсом из Москвы в Симферополь и вынужденно посадивших лайнер на кукурузное поле — командира экипажа Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, бортпроводника Дмитрия Гончаренко, стюардесс Алию Слякаеву, Надежду Вершинину и Яну Ягодину – всех занесли в раздел «Чистилище» печально известного сайта «Миротворец».

Известно, что там публикуют личные данные тех, кого в Киеве считают врагами Украины. Некоторые из занесенных в этот раздел сайта «врагов Незалежной» уже погибли при трагических обстоятельствах после того, как данные о них вместе с адресами стали публичным достоянием, как, например, застреленный в спину писатель Олесь Бузина.

В чем же, по мнению «укропатриотов» виноваты экипаж и бригада? В «неоднократном сознательном нарушении госграницы Украины с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым». Кроме того, им в вину вменяют и «соучастие в нелегальном перемещении людей на оккупированную захватчиками территорию».

Это психическое расстройство под названием «радикальное украинство», как известно, не лечится. А зараженные этим недугом переживают настоящий траур. Они бы так хотели, чтобы самолет взорвался, загорелся, все погибли, а они бы испытали чувство удовлетворения, что «оккупанты» не долетели до Крыма. Но – не сложилось. И потому их разочарование, хоть и трудно, но можно объяснить.

Непонятно, почему они останавливаются на полпути. Надо было еще занести в список «Чистилища» всех пассажиров этого рейса, всех сотрудников аэропорта «Чкаловский» готовивших борт к вылету. Кстати, а почему в списке Миротворца нет ни европейского консорциума «Airbus S.A.S», который произвел А-321?

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