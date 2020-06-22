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Героем фильма Собчак стал убийца 8 человек: Телеведущая сняла документалку про "тюменского стрелка"
22 июня 2020, 19:00 • 34 • Политика
Ксения Собчак сняла фильм про "тюменского стрелка" Шамсутдинова, убившего восемь сослуживцев в воинской части, а также рассказала, сколько стоит "откосить" от армии.
Телеведущая Ксения Собчак сняла документальный фильм про Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в воинской части под Читой. Видео под провокационным названием "АРМИЯ НА ПАРАДЕ: Дедовщина, Шамсутдинов, сколько стоит "откосить" и "ПризываНет" было опубликовано на официальном YouTube-канале телеведущей.
В фильме Собчак занимает сторону "тюменского стрелка" и объясняет его преступление дедовщиной в воинской части. А чтобы усилить свой "посыл", приплетает ещё и историю солдата-срочника Сергея Сафонова, который покончил с собой во время службы в армии.
Напомним, Рамиль Шамсутдинов, прозванный "тюменским стрелком", расстрелял своих сослуживцев 25 октября 2019 года. Он убил восемь человек и тяжело ранил ещё двоих. Один из убитых был ранее судим за неуставные взаимоотношения. За свой поступок Шамсутдинов был приговорён к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей.
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