Героем фильма Собчак стал убийца 8 человек: Телеведущая сняла документалку про "тюменского стрелка"

Телеведущая Ксения Собчак сняла документальный фильм про Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в воинской части под Читой. Видео под провокационным названием "АРМИЯ НА ПАРАДЕ: Дедовщина, Шамсутдинов, сколько стоит "откосить" и "ПризываНет" было опубликовано на официальном YouTube-канале телеведущей.

В фильме Собчак занимает сторону "тюменского стрелка" и объясняет его преступление дедовщиной в воинской части. А чтобы усилить свой "посыл", приплетает ещё и историю солдата-срочника Сергея Сафонова, который покончил с собой во время службы в армии.

"Ровно год назад министр обороны Шойгу сказал, что дедовщины в армии нет, для неё просто теперь нет почвы… Но тут случилась история рядового Шамсутдинова, и опять встал вопрос о дедовщине в армии", - цитирует URA.RU слова Собчак из предисловия к её фильму.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов, прозванный "тюменским стрелком", расстрелял своих сослуживцев 25 октября 2019 года. Он убил восемь человек и тяжело ранил ещё двоих. Один из убитых был ранее судим за неуставные взаимоотношения. За свой поступок Шамсутдинов был приговорён к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей.