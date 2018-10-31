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Германские СМИ высоко оценили заслуги ФСБ в борьбе с ИГИЛ
31 октября 2018, 03:24 • 24 • Политика
Немецкое издание Zeit отметило усилия ФСБ России в борьбе с террористической угрозой в Татарстане.
Немецкое издание Zeit традиционно негативно освещает события в России. Тем не менее недавно даже оно было вынуждено признать эффективность работы Федеральной службы безопасности нашей страны.
Так, газета сообщила, что в Татарстане сотрудниками ФСБ было задержано 18 сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ). Таким образом, продолжает Zeit, была предотвращена потенциальная череда громких терактов.
Семеро из задержанных были вербовщиками ИГИЛ. Оставшиеся задержанные были их сторонниками и последователями.
В ходе обыска в распоряжении этой конкретной ячейки ИГИЛ была обнаружена взрывчатка, оружие и экстремистская литература. В заключение в заметке Zeit сообщается, что ФСБ России регулярно срывает операции террористов в Татарстане.
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