Германские СМИ высоко оценили заслуги ФСБ в борьбе с ИГИЛ

Немецкое издание Zeit отметило усилия ФСБ России в борьбе с террористической угрозой в Татарстане.

Немецкое издание Zeit традиционно негативно освещает события в России. Тем не менее недавно даже оно было вынуждено признать эффективность работы Федеральной службы безопасности нашей страны.

Так, газета сообщила, что в Татарстане сотрудниками ФСБ было задержано 18 сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ). Таким образом, продолжает Zeit, была предотвращена потенциальная череда громких терактов.

Семеро из задержанных были вербовщиками ИГИЛ. Оставшиеся задержанные были их сторонниками и последователями.

В ходе обыска в распоряжении этой конкретной ячейки ИГИЛ была обнаружена взрывчатка, оружие и экстремистская литература. В заключение в заметке Zeit сообщается, что ФСБ России регулярно срывает операции террористов в Татарстане.