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Германию заставляют снабжать Украину оружием – Рар

20 декабря 2021, 10:20  •  90 • Политика
Фото: depositphotos.com
На правительство Шольца давят известные западные русофобы
Смена правительства в Германии позволила воспрять духом сторонникам поставок на Украину западных вооружений. В свое время экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки оружия Киеву по линии НАТО, и сейчас некоторые надеются, что этот запрет удастся снять. Но они зря радуются, считает немецкий политолог Александр Рар.
По его оценке, новый премьер Олаф Шольц испытывает сильное давление со стороны некоторых сил на Западе.
"Назовем их конкретно: это американский Конгресс, но не Джо Байден",
– пояснил политолог в комментарии "Украине.ру". Также на Берлин давит Лондон и Варшава, да и в самом немецком правительстве есть силы, которые выступают за жесткую политику в отношении России и ради этого готовы даже согласиться на поставку натовских вооружений Украине. Такого мнения, в частности, придерживается глава "Зеленых" Анналена Бербок, занявшая сейчас пост главы дипломатии ФРГ.
"Несмотря на это, правительство Шольца по-прежнему стоит на тех позициях, на которых стояло прежнее правительство госпожи Меркель: никаких вооружений Украине не давать",
– убежден Рар. Он напомнил, что Шольц был заместителем Меркель и является соавтором политической линии, которой придерживался Берлин в последние годы. К примеру, он поддерживал настрой предшественницы решать украинский кризис дипломатическим путем, в том числе с помощью реализации Минских соглашений, поскольку альтернативой им будет война, в которую окажется втянута Европа.
Ранее замминистра обороны в Киеве анна Маляр заявила, что Москва требует от Брюсселя непринятия Украины в НАТО, усложняя тем самым Незалежной "переговорный процесс".

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