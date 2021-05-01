Германию вызвали "на ковёр": Вашингтон требует покончить с "Северным потоком - 2"

Во время своей рабочей поездки в Лондон госсекретарь США Блинкен планирует отдельно встретиться с представителями Германии. Разговор пойдёт серьёзный: в Белом доме требуют покончить с проектом "Северный поток - 2".

В ближайшие дни в столице Великобритании должна состояться встрече министров иностранных дел и развития стран "Большой семёрки". О том, с какой целью едет на встречу госсекретарь США Энтони Блинкен, рассказал его помощник по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Он отметил, что глава американской дипломатии планирует провести отдельные переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом. Главной темой этой встречи ожидаемо станет участие ФРГ в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Рикер заявил, что этот газопровод "остаётся проблемой" для США. "Мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", - безапелляционно добавил он.

Энтони Блинкен уже неоднократно обсуждал с немецкими властями "Северный поток - 2", заявляя, что США категорически против его запуска. В начале этого года Вашингтон ввёл новые санкции против компаний, участвующих в достройке газопровода. В частности, в проекте запретили участвовать компаниям, предоставляющим страховые и сертификационные услуги.