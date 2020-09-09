Германию разворачивают от "Северного потока-2"? Польша делает предложение

Польша подгоняет троянского коня Германии. Если та откажется использовать газопровод "Северный поток-2", то Варшава будет готова предложить ей свою инфраструктуру для транспортировки газа, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. А также газопровод Baltic Pipe, строящийся между Данией и Польшей. Мюллер подчеркнул, что Польша подходит к вопросам энергетической безопасности солидарно и считает, что обеспечивать ее нужно согласно с общеевропейским подходом.

Варшава не раз заявляла, что не будет продлевать после 2022 года контракт на поставку российского газа. Варшава реализует несколько альтернативных проектов: собственная добыча газа, СПГ-терминал для покупки американского газа и газопровод Baltic Pipe для покупки норвежского газа.

При этом трубе Baltic Pipe никто не создает никаких трудностей. Чего отнюдь нельзя сказать о "Северном потоке-2", который испытывает колоссальное административное давление в Европе. Кроме того, Baltic Pipe этой весной только начали строить. И он по пропускной способности в шесть раз меньше "Северного потока-2", который, кстати, построен на 90%.

Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что не исключает возможности введения санкций против российского газопровода из-за ситуации с Алексеем Навальным. Это вообще очень похоже на выстрел себе в ногу. Строили-строили, боролись с ограничениями, финансировали, наконец, а тут раз – и готовы обложить сами себя, в том числе, санкциями. Помутнение? И это при том, что ничего не доказано, история с Навальным очень мутная и провокационная. Российский МИД настаивает на доступе к материалам этого дела, имеющимся у ФРГ.

Сама Меркель не однажды говорила о том, что многие крупные корпорации Германии почувствовали негатив от приостановки строительства трубопровода.

Катя Киппинг, сопредседатель партии "Левые" (Die Linke), депутат бундестага, высказалась против остановки "Северного потока-2".

Что-то с трудом верится то, что прагматичные немцы будут рубить сук, на котором сидят. А как же амбиции стать крупным центральноевропейским газовым хабом?

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik.