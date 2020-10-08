|
Германию назвали причастной к "минированию" аэропорта в день инцидента с Навальным
08 октября 2020, 16:45 • 177 • Политика
Сообщения о взрывчатке поступили с закрытого сервера
Ситуация с "минированием" аэропорта в Омске, из-за чего там якобы не мог приземлиться самолет с Алексеем Навальным 20 августа, прояснилась. МВД раскрыло, откуда поступило сообщение о взрывчатке.
Данные о минировании судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков и аэропорта отправили с помощью серверов в Германии. В ведомстве также подчеркнули: информация была засекречена, поэтому возникает вопрос, как об этом мог кто-либо узнать.
Кроме того, у Марии Певчих не было с собой бутылки при досмотре в аэропорту Новосибирска. На сайте МВД сообщается, что она была куплена уже после, в стерильной зоне.
Напомним, что в день инцидента с Навальным из Омского аэропорта экстренно эвакуировали людей. Позже Галина Гавриш пояснила, что сообщение о минировании поступило спустя пять минут после того, как самолет с оппозиционером на борту запросил экстренную посадку, передает Znak.com.
Ряд стран Европы обвинили в случившемся с оппозиционером Россию, но Москва причастность к "отравлению" отрицает. В ФРГ пригрозили "неизбежными" санкциями, если разъяснений произошедшего не будет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
177
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 октября 2020, 01:15
|
03 октября 2020, 16:40
|
03 октября 2020, 11:10
|
03 октября 2020, 01:05
|
03 октября 2020, 20:20
|
04 октября 2020, 17:25
|
04 октября 2020, 08:15