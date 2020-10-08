Германию назвали причастной к "минированию" аэропорта в день инцидента с Навальным

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Сообщения о взрывчатке поступили с закрытого сервера

Ситуация с "минированием" аэропорта в Омске, из-за чего там якобы не мог приземлиться самолет с Алексеем Навальным 20 августа, прояснилась. МВД раскрыло, откуда поступило сообщение о взрывчатке.

Данные о минировании судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков и аэропорта отправили с помощью серверов в Германии. В ведомстве также подчеркнули: информация была засекречена, поэтому возникает вопрос, как об этом мог кто-либо узнать.

Кроме того, у Марии Певчих не было с собой бутылки при досмотре в аэропорту Новосибирска. На сайте МВД сообщается, что она была куплена уже после, в стерильной зоне.

Напомним, что в день инцидента с Навальным из Омского аэропорта экстренно эвакуировали людей. Позже Галина Гавриш пояснила, что сообщение о минировании поступило спустя пять минут после того, как самолет с оппозиционером на борту запросил экстренную посадку, передает Znak.com.

Ряд стран Европы обвинили в случившемся с оппозиционером Россию, но Москва причастность к "отравлению" отрицает. В ФРГ пригрозили "неизбежными" санкциями, если разъяснений произошедшего не будет.