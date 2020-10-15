Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз кинул Украину с землёй
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" &...
"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым -...
Главная / Политика

Германия затеяла историю с Навальным ради торга по "Северному потоку-2" - эксперт

15 октября 2020, 13:45  •  29 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Берлин просчитался, но был вынужден играть до конца
Обвинения в адрес Москвы из-за дела Алексея Навального были придуманы в Берлине как инструмент давления на "Северный поток-2". Но ситуация вышла из-под контроля, в результате Евросоюз принял "глупые санкции". Таково мнение профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева.
Он убежден, что история с Навальным была спланирована в Германии, чтобы в результате добиться от России максимально выгодных условий эксплуатации "спасенного" "Северного потока-2". Но задумка немцев провалилась, когда дело Навального начало неконтролируемо обрастать "фантасмагорическими" деталями. В итоге ФРГ и ЕС пришлось вводить санкции.
"У них набрана такая инерция вранья в деле Навального, что остановиться было просто невозможно, – пояснил Евстафьев в комментарии "ФедералПресс". – Вот они и решили закончить это такими персональными санкциями, бездоказательными".
По мнению профессора, ситуация, когда на Западе так ухватились за дело Навального, напрямую связана с коронавирусным кризисом. Точнее, с тем фактом, что РФ создала эффективную вакцину, а там не смогли. Обвинив Москву в разработке и применении химоружия, они получили повод вводить санкции против российских НИИ, фармацевтических компаний и их сотрудников.
В среду, 14 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране зарегистрировали вторую отечественную вакцину от COVID-19.
Накануне в МИД Германии рассказали детали наказания Москвы за "отравление Навального", а позже американские журналисты обнародовали предварительный список россиян, попавших под санкции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
15 октября 2020, 00:00
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
15 октября 2020, 03:40
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят общаться с русскими
15 октября 2020, 03:40
ЧП на Хмеймиме в Сирии? Запрет на посадку российского самолёта не тянет на сенсацию - эксперт
15 октября 2020, 01:50
Запретят иностранное гражданство? Путин внёс законопроект о Госсовете
15 октября 2020, 05:30
Провокация с химоружием сорвана? В Сирии подорвался склад, где боевики хранили хлор
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
11 октября 2020, 16:15
"Слышь, басурмане": Чичерина вступилась после недвусмысленной угрозы военкору Пегову
11 октября 2020, 07:05
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
10 октября 2020, 09:05
Зачем Путин напомнил американцам о своем коммунистическом прошлом
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
10 октября 2020, 17:20
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл правду о его анализах
11 октября 2020, 18:05
"Удар 100% был намеренным": Почему в горячих точках охотятся на русских, рассказал подполковник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.