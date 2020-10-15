Германия затеяла историю с Навальным ради торга по "Северному потоку-2" - эксперт

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Берлин просчитался, но был вынужден играть до конца

Обвинения в адрес Москвы из-за дела Алексея Навального были придуманы в Берлине как инструмент давления на "Северный поток-2". Но ситуация вышла из-под контроля, в результате Евросоюз принял "глупые санкции". Таково мнение профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева.

Он убежден, что история с Навальным была спланирована в Германии, чтобы в результате добиться от России максимально выгодных условий эксплуатации "спасенного" "Северного потока-2". Но задумка немцев провалилась, когда дело Навального начало неконтролируемо обрастать "фантасмагорическими" деталями. В итоге ФРГ и ЕС пришлось вводить санкции.

"У них набрана такая инерция вранья в деле Навального, что остановиться было просто невозможно, – пояснил Евстафьев в комментарии "ФедералПресс". – Вот они и решили закончить это такими персональными санкциями, бездоказательными".

По мнению профессора, ситуация, когда на Западе так ухватились за дело Навального, напрямую связана с коронавирусным кризисом. Точнее, с тем фактом, что РФ создала эффективную вакцину, а там не смогли. Обвинив Москву в разработке и применении химоружия, они получили повод вводить санкции против российских НИИ, фармацевтических компаний и их сотрудников.

В среду, 14 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране зарегистрировали вторую отечественную вакцину от COVID-19.

Накануне в МИД Германии рассказали детали наказания Москвы за "отравление Навального", а позже американские журналисты обнародовали предварительный список россиян, попавших под санкции.