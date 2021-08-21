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Германия затаила обиду на безответственную Украину – политолог

21 августа 2021, 12:10  •  212 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Киевский режим не привык держать данное им слово
Поведение украинского государства на международной арене вызывает неприятное ощущение у многих держав. Незалежная считает допустимым выступать со скандальными заявлениями, а также систематически нарушает достигнутые договоренности. По мнению опытного политолога Дмитрия Журавлева, Германии очень не нравится, что Украина не планирует выполнять минские соглашения.
Немецкое руководство затаило обиду на представителей киевского режима, которые пустили под нож так долго прорабатываемые договоренности по Донбассу. Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с президентом Франком-Вальтер Штайнмайером лично приложили колоссальные усилия для подписания соглашения в Минске.
Первые лица немецкого государства задействовали собственный авторитет, чтобы привести все стороны к единому мнению. Однако, как показало время, все их потуги оказались тщетны. Подписавшая судьбоносный документ Украина по факту саботирует прописанные в нем нормы.
Журавлев уверен, что немецкие политики очень раздосадованы действиями украинцев и точат на них зуб за такую безалаберность и безответственность, передает радио "Спутник".
Впрочем, учитывая, что Незалежная находится под покровительством Соединенных Штатов Америки, Германия особо не заявляет о своем недовольстве и, сжав зубы, продолжает наблюдать за действиями Украины. Так что незалежные пока могут не опасаться какого-то серьезного давления со стороны немцев.
К слову, недавно было высказано предположение, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский будет выпрашивать у Меркель огромную компенсацию за запуск российской газовой магистрали "Северный поток-2".

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