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Германия вытрясет из США миллиарды евро за помехи "Северному потоку - 2"

17 февраля 2021, 15:25  •  155 • Политика
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Потребители уже переплатили за газ из-за американских санкций против трубопровода
Германия должна предъявить США счет на миллиарды за помехи "Северному потоку – 2". У нее на это есть полное право, уверен депутат бундестага Штеффен Котре.
Причина проста. Из-за американских санкций граждане ФРГ значительно переплатили за газ, в то время как уже несколько лет могли бы пользоваться более дешевым голубым топливом из российского трубопровода, объяснил представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики РИА "Новости".
Он призвал Берлин потребовать от Вашингтона отмены санкций. И добавил, что в противном случае надо "усилить давление, пригрозить встречными санкциями и, конечно, ввести их".
США понимают лишь тогда, когда на них воздействуют с позиции силы – давлением. И если после переговоров о дальнейшей судьбе "Северного потока – 2" потребители заплатят еще больше, то наступит момент, когда следует взыскать с Америки названную сумму, отметил Котре.
Парламентарий также негативно отозвался о предложении министра экономики ФРГ построить в стране два терминала для американского СПГ и выдать деньги на их подключение из бюджета. Он назвал это "величайшей наглостью".
Другой депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" заявил, что немецким и европейским политикам, отстаивающим в ЕС интересы Вашингтона очень выгодна история с "отравлением" Алексея Навального. По мнению Антона Фризена, дело было искусственно раскручено, чтобы протащить санкции против РФ и заблокировать строительство "Северного потока – 2".
Ранее стало известно, что Германия и США назначили срок переговоров по газопроводу. И Америк в вопросах по "Северному потоку – 2" согласна пойти на уступки.

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