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Германия выступила против возвращения РФ к формату "Большой семерки"

27 июля 2020, 09:05  •  124 • Политика
Фото: AP
Министр иностранных дел ФРГ назвал причину такой реакции страны на идею присоединения нашей страны к G7
В Германии выступили против того, чтобы Россия вернулась к формату "Большой семерки". Об этом сообщил министр иностранных дел европейской страны Хайко Маас в беседе с Rheinische Post.
Политик напомнил, что Россию исключили после присоединения Крыма. Кроме того, в организации остались недовольны положением дел на Украине. Это также сказалось на отношении к РФ в "Большой семерке".
"Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России", – отметил Маас.
Кроме того, Германия отвергла идею Дональда Трампа о присоединению к G7 еще трех стран, кроме России, – Индии, Республики Кореи и Австралии. Маас уточнил, что формат, установленный Берлином, предполагает наличие на встрече 7 или 20 государств, а не 11 или 12.
Министр иностранных дел ФРГ высоко оценил работу своего коллеги Сергея Лаврова, уточняет телеканал "360". Дипломат заверил, что представитель России всегда отстаивает интересы своей страны. Кроме того, с ним можно найти общий язык.
Ранее, 30 мая, напоминает RT, канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принимать участие в очном саммите "Большой семерки", который предложил провести американский лидер Дональд Трамп.

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