Германия выступает против ужесточения санкций в отношении России — посол ФРГ

О том, что сейчас Германия считает контрпродуктивным введение новых санкций против России и выступает против их ужесточения, сообщает немецкий посол.

Напомним, введение новых санкций обсуждается в свете инцидента в Керченском проливе. Пока Украина всеми силами пытается настоять на ужесточении ограничительных мер, Германия заявляет, что усугублять и без того тяжелую ситуацию не нужно. В противном случае подобный шаг может привести к эскалации конфликта.

Об этом журналистам рассказал посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель. Сейчас, отмечает он, ЕС действительно рассматривает вопрос о введении антироссийских санкций.

«Но для Германии главная задача — предотвращение дальнейшей эскалации данного конфликта, - цитирует его агентство "Украинские новости". - Поэтому много стран-членов, включая и нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивным сейчас вводить новые ограничения в отношении России».

Он добавил, что и так напряженность «достигла значительного уровня».

В Киеве спустя неделю после провокации в Керченском проливе все-таки вынуждены были признаться во вранье о блокировке судов в проливе и фактически блокировке работы украинских портов Бердянск и Мариуполь.

Об этом с самого начала, в частности, говорил министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян, утверждая, что аж 35 судов не могут пройти через пролив. Сейчас он вынужден был признать, что суда «осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов».

Заявление министра опубликовала его пресс-служба. Правда, и тут чиновник несколько покривил душой и попытался сделать хорошую мину при плохой игре, уточнив, что порты Бердянск и Мариуполь «частично разблокированы».

«Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше», - добавил Владимир Омелян.