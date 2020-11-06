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Германия выставила новые условия России по передаче доказательств отравления Навального

06 ноября 2020, 19:30  •  166 • Политика
Берлин поставил Москве условие для передачи данных по Навальному. "Лишь тогда, когда в РФ будет открыто официальное расследование преступления", - заявил Минюст Германии.
В Германии придумали новый повод не передавать России данные о лечении и анализах Алексея Навального, которого якобы отравили "Новичком". Теперь Берлин требует от Москвы начать официальное расследование по факту отравления оппозиционера.
Передача личных данных Навального может быть рассмотрена лишь тогда, когда в РФ будет открыто официальное расследование преступления, - гласит сообщение Минюста Германии.
Ранее Берлин отказывался передавать Москве данные анализов Навального, мотивируя это тем, что оппозиционер должен дать разрешение на передачу этих данных. Теперь появились новые условия.
Напомним, что немецкая сторона так и не представила широкой общественности доказательства отравления навального ядом "Новичок". Также Берлин упорно отказывается от сотрудничества с Москвой в расследовании инцидента с оппозиционером. А в отсутствии доказательств отравления Навального российские следственные органы не могут завести уголовное дело.

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