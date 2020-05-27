Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина

Авторы иностранного издания решили, что катание шариковой ручки по столу и дотрагивание до часов во время официальных мероприятий свидетельствует о том, что российскому президенту скучно. Далее немецкие журналисты приходят к выводу, что коронавирус якобы нарушил все планы российского лидера на 2020 год, пишет ИноСМИ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Отметим, что Путин проводит совещания и видеоконференции практически каждый день, отдавая прямые указания чиновникам в "прямом эфире". Подобный режим позволяет президенту оперативно реагировать на любое изменение обстановки. Так, например, глава государства распорядился направить военных в Дагестан для развёртывания мобильных госпиталей после того, как местный Минздрав сообщил о тяжёлой ситуации с коронавирусом.