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Германия вычислила нужный Украине объем газа после запуска «Северного потока - 2»
20 августа 2018, 21:39 • 176 • В мире
В ФРГ полагают, что после ввода в эксплуатацию нового газопровода, транзит газа через Украину должен быть 30-40 млрд кубометров.
Германия назвала приемлемый объем газа, который должен идти транзитом через Украину после запуска «Северного потока - 2». Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра экономики Петера Альтмайера, уровень поставок через территорию Незалежной должен сохраниться на уровне 30-40 млрд кубометров.
Немецкий министр отметил, что Россия должна поставлять именно этот объем газа.
При этом ранее в «Газпроме» назвали иную цифру по поставкам через территорию Украины после 2019 года. В частности, российская сторона заявляла о возможности сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10-15 млрд кубометров в год. При этом, как подчеркивали в «Газпроме», для сохранения поставок Киеву следует доказать целесообразность этого.
Ранее в Германии заявляли о необходимости сохранения транзитной функции Украины, несмотря на запуск «Северного потока - 2».
Напомним, что новый газовый хаб будет состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
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