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Германия возложила надежду на саммит в Женеве: "Россия - большая и важная страна"

16 июня 2021, 09:10  •  106 • Политика
В Германии считают предстоящий саммит в Женеве "знаком надежды", заявил глава бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле. "Россия - большая и важная страна", - напомнил он.
По словам политика, тот факт, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден "встретятся и поговорят друг с другом, является знаком надежды".
Он отметил, что в Германии рады иметь партнёра в лице Байдена, "который осознаёт ответственность Соединённых Штатов за то, чтобы мир не утрачивал стабильность".
При этом Шойбле также подчеркнул, что не стоило в прошлом Россию называть "региональной державой".
"Россия - большая и важная страна, с которой нужно сотрудничать на принципах уважения", - сказал он, добавив, однако, что нужно чётко высказывать несогласие по таким вопросам, как ситуация в Белоруссии или на Украине.

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