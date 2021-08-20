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Германия вместо людей эвакуировала из Афганистана пиво и вино - СМИ

20 августа 2021, 18:45  •  16 • Политика
Фото: Ralf Hirschberger/dpa/www.globallookpress.com
Военные самолеты оказались битком набиты контейнерами с алкоголем и продуктами
Власти Германии обвинили в эвакуации из Афганистана огромного количества запасов пива и вина, а также других продуктов прежде людей. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Речь идет о базе Бундесвера в Мазари-Шариф.
Как отмечает издание, происходящее демонстрирует, какие внимание Берлин уделяет тем людям в Афганистане, которые годами работали там на ФРГ и рисковали жизнью и здоровьем.
"Они для федерального правительства значат меньше, чем банки с пивом", – говорится в публикации.
По данным газеты, дополнительные места на военных самолетах, которые вывозили людей из страны, заняли 65 тысяч банок пива и 340 бутылок вина и шампанского, которые были помещены в 29 транспортных контейнерах.
Bild напоминает, что ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что установленный порядок эвакуации нельзя распространить на всех местных сотрудников. В противном случае, придется вывозить не запланированные для вывоза две тысячи афганцев, а 20 тыс человек.
В результате, всех этих сотрудников бросили в Кабуле, зато взяли с собой 65 тыс банок пива, возмущается издание.
Добавим, канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее говорила, что Германия планирует эвакуировать до 10 тысяч афганцев. Прежде всего речь идет о 2,5 тыс жителей страны, которые сотрудничали с немецкими военными, сообщает "Парламентская газета".
Также в Афганистане после стремительного захвата власти "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация) после вывода Пентагоном своих войск оказались брошенными и украинские наемники, которые американцы активно нанимали на работу.

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