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Германия владеет "Новичком" с 1990-х годов - Берлин "слил" депутат бундестага

08 сентября 2020, 18:05  •  217 • Политика
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Советским химоружием сейчас обладает целый ряд стран-членов НАТО
У спецслужб Германии есть химвещество из разряда "Новичок" еще с 1990 годов. К такому выводу пришел немецкий депутат Петр Быстрон после направления соответствующего запроса в правительство ФРГ.
По словам представителя партии "Альтернатива для Германии", у Федеральной разведслужбы действительно есть возможность синтезировать советское боевое химвещество. Быстрон считает, что BND имеет доступ к "Новичку" еще с 90-х годов прошлого века. А сами власти фактически не отрицают этого.
Оппозиционный парламентарий направил в 2018 году запрос в кабмин после того, как несколько местных СМИ провели собственное совместное расследование о наличии формулы смертельного яда у спецслужб ФРГ. Тогда немецкие журналисты писали, что "Новичок" им передал перебежчик из РФ, его формула была раскрыта в Швеции, а затем перекочевала в спецслужбы некоторых государств НАТО, в том числе Германию, США, Британию, Канаду и Нидерланды.
Власти ФРГ отказали в ответе Быстрону, сославшись на недостаточный у него уровень доступа к секретной информации.
"Это, по крайней мере, позволяет сделать вывод о том, что федеральное правительство не хотело или не могло этого отрицать", – сказал немецРИА "Новости".
Напомним, тема "Новичка" снова возникла в общественном пространстве после того, как власти Германии на прошлой неделе объявили, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального, вывезенного для лечения в берлинскую клинику "Шаритэ", якобы были обнаружены следы данного химвещества. Как заявила канцлер Ангела Меркель, активисту таким образом пытались закрыть рот, и потребовала от Москвы разъяснений. В свою очередь, Москва ждет из Берлина данных о состоянии здоровья россиянина.
Между тем накануне стало известно, что бундесвер сообщил о секретности информации обследования Навального, написала "Новая газета".

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