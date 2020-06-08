Германия, Великобритания – антирасистский протест и схватки с полицией

В Берлине демонстрация под лозунгом Black lives matter собрала 5 тыс. участников и закончилась потасовками с полицией. 28 полицейских получили ранения от бутылок и камней, которые швыряли митингующие. Задержаны почти сто человек, повреждён автомобиль экстренных служб.

Акции протеста состоялись в нескольких городах Великобритании. Протестующие численностью нескольких тысяч человек собрались у здания посольства США в Лондоне. Против демонстрантов пустили конную полицию, но они стали бросать под ноги лошадям петарды и тяжелые предметы

Женщина-полицейский получила серьёзные травмы, выпав из седла. Испуганная лошадь сбила одного из митингующих. Всего ранения получили 13 правоохранителей. В Лондоне повреждён памятник Уинстону Черчиллю.

В Бристоле демонстранты при помощи верёвок повалили с постамента статую Эдварда Колстона и выкинули её в Бристольскую бухту. Колстон – известный английский купец-работорговец и меценат. В 1672-1689 годах он продал в американские колонии Британской короны 80 тыс. чёрных и на этом разбогател, вкладывая потом деньги в строительство школ и церквей.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель, сама потомок индийских иммигрантов из Уганды, назвала уничтожение памятника Колстону позорной акцией. «Я уверена, британское общество согласится со мной – то, что мы увидели, было непорядочно,… и, честно говоря, поэтому протесты следует закончить, а не продолжать. Нет оправдания подобного рода насильственным действиям», – заявила министр.

7 июня протесты против расизма прошли в Британии среди врачей и учителей Манчестера, Ноттингема, Эдинбурга, Глазго. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок предсказал в связи с этим новый всплеск заражений коронавирусом.