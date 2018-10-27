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Германия в третий раз за 40 лет раскупорила «неприкосновенную» нефтяную кубышку
27 октября 2018, 01:54 • 91 • Политика
Германия из-за летней засухи распечатает стратегический резерв нефти.
Власти Германии в третий раз за 40 лет вскрыли стратегический запас сырой нефти и нефтепродуктов. На этот шаг политиков заставила пойти беспрецедентная жара, обрушившаяся на страну этим летом. Подробности сообщает Deutsche Welle.
По данным Министерства экономики Германии, жаркая погода понизила уровень воды в Рейне, а также других реках и водоемах страны. Из-за этого нефтяные танкеры не могут пройти там, где раньше ходили без проблем. Единственный выход из этой ситуации - существенно снижать загрузку. Но иногда не помогает даже это. Чтобы обеспечить регионы нефтью и нефтепродуктами, власти пошли на вскрытие стратегического запаса.
Сейчас там находится 4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов. Этих объемов достаточно, чтобы обеспечить работу всего авто- и воздушного транспорта на срок до 90 дней. Сообщается, что из запаса будет поставлено 84 тысячи тонн бензина, 18 тысяч тонн автомобильного дизтоплива и 67 тысяч тонн авиационного керосина.
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