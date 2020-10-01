Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло...
Главная / Политика

Германия в капкане? Сотрудничество Навального с западными спецслужбами раскрыл Володин

01 октября 2020, 15:10  •  181 • Политика
Вячеслав Володин заявил, что Алексей Навальный сотрудничает с западными спецслужбами и работает в их интересах. Кроме того, добавил, что немецкий бундестаг не реагирует на предложение России вместе расследовать инцидент с Навальным. Есть ли "рука Германии" во всём произошедшем или бундестаг стал и сам заложником, оказавшись в капкане?
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне направила президенту бундестага Вольфгангу Шойбле обращение с предложением создать совместную рабочую группу для парламентского контроля за ходом расследования инцидента с основателем "ФБК" Алексеем Навальным. Но... сегодня выяснилось, что немецкие коллеги не идут на сотрудничество. Хотя постоянно призывают Россию начать расследование так называемого отравления Навального.
Напомним, именно немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", что на экспертном уровне вызвало негодование. "Новичок" - убийственное вещество. Даже если принимать во внимание, что Сергей Скрипаль, якобы также отравленный "Новичком", выжил, придётся признать, что Навальный восстановился в несколько раз быстрее. Словом, странностей в деле много. А теперь ещё и спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что немецкий бундестаг не идёт на создание рабочей группы с Госдумой.
Также Вячеслав Володин предположил, что сегодня Алексей Навальный работает в сотрудничестве с западными спецслужбами и действует именно в их интересах. Прокомментировал Володин и заявление Алексея Навального в интервью Der Spiegel о том, что якобы лично президент России Владимир Путин участвовал в отравлении. Володин просто напомнил, что с момента инцидента Навального спасали все - от пилотов и врачей до президента, а теперь российское общество вынуждено слушать такие обвинения:
"Это не слова порядочного человека", - подчеркнул Володин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



181
Источник
Похожие новости
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
01 октября 2020, 01:25
"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прекратить подтасовку фактов
01 октября 2020, 09:40
Карабах и Белоруссия: зачем Макрон звонил Путину
01 октября 2020, 03:15
"Необходимо принять меры": МИД России предупредил о переброске боевиков в Карабах
01 октября 2020, 09:40
Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донбасс на воду для Крыма
25 сентября 2020, 07:00
Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волга
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет
26 сентября 2020, 04:05
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пекину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.