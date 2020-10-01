Германия в капкане? Сотрудничество Навального с западными спецслужбами раскрыл Володин

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне направила президенту бундестага Вольфгангу Шойбле обращение с предложением создать совместную рабочую группу для парламентского контроля за ходом расследования инцидента с основателем "ФБК" Алексеем Навальным. Но... сегодня выяснилось, что немецкие коллеги не идут на сотрудничество. Хотя постоянно призывают Россию начать расследование так называемого отравления Навального.

Напомним, именно немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", что на экспертном уровне вызвало негодование. "Новичок" - убийственное вещество. Даже если принимать во внимание, что Сергей Скрипаль, якобы также отравленный "Новичком", выжил, придётся признать, что Навальный восстановился в несколько раз быстрее. Словом, странностей в деле много. А теперь ещё и спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что немецкий бундестаг не идёт на создание рабочей группы с Госдумой.

Также Вячеслав Володин предположил, что сегодня Алексей Навальный работает в сотрудничестве с западными спецслужбами и действует именно в их интересах. Прокомментировал Володин и заявление Алексея Навального в интервью Der Spiegel о том, что якобы лично президент России Владимир Путин участвовал в отравлении. Володин просто напомнил, что с момента инцидента Навального спасали все - от пилотов и врачей до президента, а теперь российское общество вынуждено слушать такие обвинения:

"Это не слова порядочного человека", - подчеркнул Володин.