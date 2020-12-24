Германия утверждает влияние в Европе по "российскому сценарию" - СМИ

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Берлин взял за основу реализацию "Северного потока-2", с помощью которого хочет стать главным сырьевым хабом на континенте

Проект "Северный поток-2" имеет стратегическое значение не только для России, но и для немецкой элиты. И главным покровителем нашей трубы выступает канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая своей политической позицией прикрыла газопровод защитным зонтиком. Об этом заявил заместитель главреда портала Energetyka24 Якуб Вeх изданию Polskie Radio.

Он отметил, что особого влияния на отношение к проекту не оказало даже якобы отравление российского оппозиционера Алексея Навального. По его словам, Меркель решила просто "переждать этот кризис".

"Мы имели дело с "выстрелами в воздух" в виде посланий главы немецкой дипломатии Хайко Мааса, которые сигнализировали о том, что все решения лежат на столе. Однако оказалось, что на столе лежал только замаскированный вариант этого решения", – считает Вех.

Эксперт уверен, что "СП-2" для Германии играет важную экономическую роль в концепции создания энергетического хаба в Европе. Немцы хотят использовать центральное положение своей страны на континенте для создания определенного резервуара природного газа, чтобы потом продавать это сырье.

"Это также имеет политический подтекст. Берлин прекрасно видел, как Москва использует энергию для политической игры. Германия сможет надолго закрепить свою сильную позицию благодаря строительству газопровода", – подчеркнул Вех.

По его мнению, из-за американских санкций, а также пандемии коронавируса произошла задержка со строительством "СП-2". Несмотря на то, что укладка труб недавно продолжилась, обещание президента РФ Владимира Путина о введении в эксплуатацию газопровода не позднее конца 2021 года, сейчас кажется невыполнимым. Понятно, что для завершения строительства нужно как минимум несколько месяцев.

"Будущее "Северного потока-2" остается неясным", – сказал эксперт.

Поляк надеется, что войну вокруг проекта выиграет Вашингтон, что на руку и Варшаве. С приходом новой администрации во главе с Джо Байденом американцы сделают все, чтобы газопровод никогда не был запущен. Впрочем, полагает он, "мяч все еще находится на поле, а история строительства газопровода учит нас, что он выходил из глубочайших кризисов". Также необходимо принимать во внимание, что Германия является ключевым союзником США.

Кроме того, даже если "Северный поток-2" рухнет, у Москвы не пропадет желание строить аналогичные проекты, резюмирует Вех.

Накануне стало известно, что администрация уходящего хозяина Белого дома Дональда Трампа в ближайшие недели объявит против "СП-2" "смертельные" санкции, которые загонят кол в сердце газопровода. Голос Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, что в Москве думают насчет новой американской дубины, заявил, что данный проект нужен не только России, но и странам Европы.

