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Германия установила контроль на границе с Францией после теракта в Страсбурге

12 декабря 2018, 15:54  •  75 • В мире
После теракта в Страсбурге Германия ужесточила контроль на границе с Францией. Местные боятся выходить на улицу. Преступник еще в бегах.
После теракта во французском Страсбурге в Интерполе заявили, что готовы помогать коллегам в расследовании. Преступника, отметим, до сих пор не поймали.
"Сейчас в городе спокойно. Полиция продолжает активно работать по центру, - говорят местные жители. - Некоторые школы сегодня решили остаться закрытыми".
Местные также добавляют, что опасаются выходить на улицу из-за того, что пока преступнику удается скрываться от спецслужб. Сейчас сообщается, что Германия ужесточила контроль на границе с Францией.
Комментарий местных жителей приводит Life.
Напомним, ранее в центре Страсбурга произошла стрельба. В результате два человека погибли, еще трое получили огнестрельные ранения.
На видео с места событий, которое было опубликовано ранее (сейчас уже удалено), были слышны крики убегающих людей. Также можно заметить лежащего на земле человека, вокруг которого растеклась лужа крови. Видеозапись сделана очевидцем событий.

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