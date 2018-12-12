Германия установила контроль на границе с Францией после теракта в Страсбурге

После теракта в Страсбурге Германия ужесточила контроль на границе с Францией. Местные боятся выходить на улицу. Преступник еще в бегах.

После теракта во французском Страсбурге в Интерпол е заявили, что готовы помо гать коллегам в расследовании. Преступника, отметим, до сих пор не поймали.

"Сейчас в городе спокойно. Полиция продолжает активно работать по центру, - говорят местные жители. - Некоторые школы сегодня решили остаться закрытыми".

Местные также добавляют, что опасаются выходить на улицу из-за того, что пока преступнику удается скрываться от спецслужб. Сейчас сообщается, что Германия ужесточила контроль на границе с Францией.

Комментарий местных жителей приводит Life .

Напомним, ранее в центре Страсбурга произошла стрельба. В результате два человека погибли, еще трое получили огнестрельные ранения.

На видео с места событий, которое было опубликовано ранее (сейчас уже удалено), были слышны крики убегающих людей. Также можно заметить лежащего на земле человека, вокруг которого растеклась лужа крови. Видеозапись сделана очевидцем событий.