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Германия умалчивает о 552 рецидивистах: "Стыдливый" термин раскрыл Сосновский
12 сентября 2021, 21:20 • 180 • Политика
Германия умалчивает о 552 рецидивистах. "Стыдливый" термин, которым власти именуют этих людей в официальных документах, раскрыл Александр Сосновский - "интенсивные преступники".
Берлинские власти держат на особом контроле 552 рецидивиста, притом в официальных документах их "стыдливо" называют "интенсивными преступниками", обратил внимание политолог Александр Сосновский в своём Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ".
Он сослался на публикацию в немецком издании Berliner Zeitung. В данную неблагоприятную группу добавляют тех жителей, которые за один год совершили от пяти ограблений, нанесли кому-либо тяжкие телесные увечья или совершили от десяти преступлений по не столь серьёзным уголовным статьям.
В данном списке оказались семь женщин и шесть детей младше 14 лет. Кроме того, 212 лиц из этого перечня не имеют паспортов ФРГ. Таким образом, 38% представителей этой категории, судя по всему, являются мигрантами.
Так, 193 человека из списка - в возрасте от 14 от 21 года.
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