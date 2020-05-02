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Германия ударила в спину "Северному потоку - 2", оператор газопровода готовится к судебной баталии

02 мая 2020, 21:10  •  94 • Политика
Власти Германии ударили в спину "Северному потоку - 2", объявив о намерении лишить проект иммунитета от требований Третьего энергопакета. Оператор газопровода готовится к судебной баталии.
Власти Германии планируют заблокировать процедуру выведения проекта "Северный поток - 2" из-под требований обновлённой Газовой директивы Евросоюза. Об этом заявили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.
Основанием является то, что строительство газопровода должно было быть завершено до мая 2019 года, чего не произошло. Решение будет принято после 8 мая.
Компания Nord Stream 2 AG настаивала на том, что понятие "завершение проекта" необходимо трактовать шире, чем думают немецкие чиновники. Впрочем, в агентстве настаивают, что оно отталкивается от строительно-технического понимания, а попытки трактовать с точки зрения экономически функционального понимания должны быть пресечены.
Отметим, что изначально немецкий бундестаг принял закон, который позволил отодвинуть сроки реализации проекта "Северный поток - 2" до мая 2020 года. Однако затем ему начали мешать власти США, которые ввели санкции против компаний, задействованные в прокладке трубопровода. Из-за этого российская сторона не успевает завершить проект.
Непосредственно Nord Stream 2 AG готовится отстаивать свою позицию в суде.

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